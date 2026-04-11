משחק זיכרון: עולם הגיימינג שרוצה להנגיש את השואה לדור הצעיר

האתגר של שימור זיכרון השואה בעידן המודרני הופך למורכב מרגע לרגע. כאשר ניצולי השואה הולכים לעולמם והדור הצעיר מבלה את מרבית זמנו מול מסכי הטלפונים והמחשבים, עולה הצורך בדרכים חדשות להעברת הסיפור ההיסטורי. כעת מוצגת גישה חדשנית: שימוש במשחקי וידאו אינטראקטיביים המאפשרים לילדים להיכנס לנעליהן של דמויות מהשואה, לקבל החלטות גורליות ולחוות את הדילמות של אותה תקופה בצורה מבוקרת ומותאמת גיל.

המשחק מציע חוויות מגוונות, החל מסימולציה של אריזת חפצים תחת פיקוח של שוטר נאצי – במעין שילוב של משחק "טטריס" עם מציאות היסטורית – ועד לכניסה לדמותה של אנה פרנק בתוך המסתור. טלי פרמן, מנכ"לית Create Tech Labs, מסבירה כי המטרה היא לאפשר חיבור רגשי עמוק מבלי לגרום להצפה רגשית או לחשיפה לתיאורים גרפיים שאינם מתאימים לילדים.

הילדים המשתתפים במיזם מעידים כי התחושה שהם "חלק מהסיפור" עוזרת להם להבין את ההיסטוריה הרבה יותר מאשר בשיעורים המסורתיים בבית הספר. נתון מפתיע במיוחד שעולה הוא התפוצה הבינלאומית של המשחקים הללו. לוק ברנרד, מנכ"ל "קולות שנשכחו", מציין כי המשחק זכה לשני מיליון צפיות במדינות ערב, בהן איראן, עיראק וערב הסעודית. בלבנון, למשל, מספר המשתמשים ששיחקו במשחק "אור בחשיכה" היה גבוה יותר מאשר בישראל. הנתונים הללו מצביעים על כך שהמדיה הדיגיטלית מצליחה לעקוף חסמים פוליטיים וחינוכיים, ולהעלות מודעות לשואה גם במקומות שבהם הנושא כמעט ואינו נלמד או מוצג בצורה מעוותת.

בסופו של דבר, המיזם מסמן את המעבר מזיכרון פסיבי להנצחה אקטיבית. כפי שמסבירים הילדים ששיחקו במשחק, היכולת לבחור אם להישאר בצרפת או לברוח, או לחוות את הפחד מהחיילים ברחוב, הופכת את הזיכרון למשהו חי ומוחשי. בעולם שבו השלטים והמסכים הם השפה המרכזית של הדור הבא, נראה שדווקא דרך הג'ויסטיק והמקלדת, יצליח סיפורם של שורדי השואה להמשיך ולהדהד גם בעשורים הבאים.