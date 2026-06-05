בשל דליפת אוויר: נאס"א נערכת לפינוי דחוף של תחנת החלל הבינלאומית

סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א) הודיעה היום (שישי) כי האסטרונאוטים הנמצאים על סיפון תחנת החלל הבין-לאומית נתבקשו להיערך לפינוי, זאת בשל דליפת אוויר שמחמירה. עוד נמסר כי הדליפה מתרחשת בחלק הרוסי של התחנה.

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"סדקים בתחנת החלל הבינלאומית תמיד היו מקור לדאגה ואנחנו עוקבים אחריו מקרוב", ציינו בנאס"א, "אנחנו פועלים, בשיתוף סוכנות החלל הרוסית, כדי לקבוע את דרכי התיקון לנזק. ברוסקוסמוס מנהלים את התקלה באמצעות אמצעים שונים. כעת, הם נערכים לבצע תיקון נרחב יותר בתחנה".