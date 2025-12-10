פיצ'רים חדשים שעשויים להגיע בתקופה הקרובה לוואטסאפ, צפויים לטפל בכמה מההיבטים המעצבנים ביותר בשימוש השוטף באפליקצייה שמהווה חלק משמעותי מחיי היומיום שלנו. הבלוג WabetaInfo, המפרסם הדלפות ופרטים חדשים על פיצ'רים הקשורים לאפליקציה, פרסם את הפרטים וציין כי הפיצ'ר הראשון יוכל להקל על המשתתפים החדשים בקבוצות השונות - שיוכלו לראות את ההודעות שנשלחו ונתקבלו בקבוצה ביממה שקדמה להצטרפותם. המשמעות היא, שהמצטרפים החדשים לא יצטרכו יותר לשאול - "מה פספסתי".

התוספת החדשה זמינה לחלק ממשתמשי הבטא של האפליקציה, ומהפרטים החדשים שמתבררים עולה כי החברים החדשים בקבוצות יוכלו לראות את התוכן המדובר בתור חלון קצר. עוד עולה כי הוא יהיה זמין עבור המצטרפים דרך לינק, וגם עבור מי שנוספו לקבוצה ישירות - בצורה אוטומטית. במקביל, נמסר כי הצפנת הנתונים, תכונה בה וואטסאפ מתגאה מאוד, לא צפויה להיפגע.

לצד זאת, הפיצ'ר החדש בוואטסאפ יוביל להיווצרות מפתח הצפנה חדש לקבוצה - כך שכל משתמש יוכל לראות רק את מה שהוא אמור. התוספת החדשה תופיע בהרשאות הקבוצה והמנהלים יוכלו לבחור אם לאפשר אותו - או לא.לפי הגרסה הזו, ניתן יהיה לראות הודעות שנשלחו ב-24 השעות האחרונות בלבד, אך ייתכן שהדבר ישתנה לפני ההשקה הרשמית. עם זאת, ישנו דיווח לפיו מטא שוקלים להגביל את הפיצ'ר עד אלף הודעות בלבד.

בתוך כך, פיצ'ר נוסף שנחשף יאפשר למשתמשים להחיל "הגדרות אבטחה מחמירות" על החשבון שלהם, והוא מיועד למשתמשים החוששים מהפיכה ליעד למתקפות סייבר מתוחכמות. למרות את, במטא מדגישים כי רוב המשתמשים ב-WhatsApp, לא יזדקקו לפיצ'רים הללו שכן רמות ההגנה הקיימות מספקות רמת אבטחה גבוהה.

בין הסעיפים - חסימה אוטומטית של קבצים ומדיה מאנשי קשר לא מוכרים, תצוגה מקדימה של קישורים מושבתת, שיחות ממספרים לא מוכרים מושתקות - והזמנות לקבוצה מוגבלות רק לאנשי קשר שמורים. לצד אלו, המערכת מוסיפה שכבת הגנה נוספת מפני ניסיונות פריצה והשתלטות על החשבון, כאשר היא תתריע בעת שינוי קוד ההצפנה של אנשי הקשר, ופרטים אישיים יוגבלו רק לאנשי הקשר של המשתמש.

משתמשים יכולים לבדוק האם התכונה הזו זמינה להם על ידי מעבר להגדרות, פרטיות, מתקדם - והאפשרות "הגדרות חשבון מחמירות".