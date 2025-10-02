מתקפת סייבר פגעה בביה"ח אסף הרופא במהלך יום כיפור

קבוצת האקרים בשם Qilin טענה במהלך יום כיפור כי תקפה את בית החולים אסף הרופא והשיגה כשמונה טרה-בייט של מידע רגיש וסודי, הכולל תיקים רפואיים, תקשורת פנימית ומידע תפעולי קריטי. בהמשך, הם פרסמו דרישה לתשלום כופר כדי למנוע את פרסום החומרים. "אי-עמידה בדרישות תוביל לחשיפת כל המידע ולנזק בלתי הפיך לפרטיות המטופלים ולמוסד", נכתב עוד.

Qilin היא קבוצת תקיפה מזרח אירופאית שפעילה מזה כשלוש שנים, ומבצעת מתקפות סייבר במהלכן היא מצפינה מידע ודורשת תשלום דמי כופר. חברי הקבוצה אף פרסמו 500 קורבנות שונים שתקפו מתחילת השנה.

משרד הבריאות, בית החולים, ומערך הסייבר הלאומי פרסמו היום (חמישי) הודעה המתייחסת לטענות, בה נכתב: "במהלך יום כיפור זוהה ונבלם ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר (אסף הרופא). המתקפה נבלמה בשלביה הראשונים, אך נבדקת אפשרות של דלף מידע על ידי הגורמים השונים. פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה".

בהמשך ציינו הגורמים כי "משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים בליווי הצוותים המקצועיים של בית החולים, בשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים, כדי לוודא את המשך התפקוד באופן בטוח".