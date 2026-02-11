נהג מלווה אוטונומי: הפרויקט החדש שיחליף את ההורים באוטו

מספרי ההרוגים בתאונות דרכים בישראל עולים משנה לשנה, ושנת 2025 נקבעה כשנה המדממת ביותר בכבישים מזה 19 שנים. באוניברסיטת אריאל יש מי שמנסים למצוא את הפתרונות לבעיה בזירה הטכנולוגית. מזה כשנתיים החוקרים במרכז לרכב אוטונומי באוניברסיטה, בתמיכת משרד המדע והחדשנות, מפתחים טכנולוגיה שעתידה לחזק ואולי אפילו להחליף את קונספט הנהג המלווה.

על פי ד"ר ענת גולדשטיין, מובילת המחקר, הרכב עליו מתבצע המחקר מרושת במצלמות דרכן אפשר לראות את כל מה שהנהג רואה, ואפילו יותר מזה. באותו הזמן הצופה מהצד השני יכול להעיר לנהג הערות בזמן שהוא נוסע. ד"ר גולדשטיין מספרת שדווקא כשההורים המלווים לא נמצאים ברכב ומסתכלים מרחוק, במיוחד בסיטואציות מורכבות, המתח בתוך הרכב יורד.

על פי נתוני משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נהגים צעירים נפגעים ב-50% יותר מנהגים שהם מעל לגיל 24, ורק בשנה שעברה נהרגו 61 נהגים צעירים בכבישי ישראל. כמו כן ברלב"ד אומרים כי ליווי הורים בנהיגה מוריד את שיעורי המעורבות של נהגים צעירים בתאונות דרכים בעשרות אחוזים. יש להדגיש כי הפרויקט של מרכז לרכב אוטונומי באוניברסיטת אריאל לא מבקשת להחליף את הנוכחית ההורית, אלא דווקא להשלים אותה. בהמשך הדרך, גם הבינה המלאכותית צפויה להצטרף לתמונה.