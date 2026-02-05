אמריקה מתרגשת לקראת משחק הסופרבול ביום ראשון הקרוב. עבור שאר העולם, שפחות מתעניין בפוטבול אמריקני - האטרקציה המרכזית היא הפרסומות הנוצצות, שהשנה יככבו בהן ענקיות הבינה המלאכותית.

חברת אנת'רופיק (Anthropic), שצפויה לככב בפרסומות, היא היוצרת של הצ'אט-בוט הפופולרי - קלוד (Claude), ומטרתה להביע ביקורת על היריבה הגדולה שלה OpenAI וכלי הבינה המלאכותית ChatGPT - שלראשונה משיקה פרסומות בתוך הכלי שלה.

חברת אנת'רופיק ניצלה את ההזדמנות והשיקה סדרת פרסומות עם מסר ברור: פרסומות יהרסו את חווית הבינה המלאכותית. מנכ"ל OpenAI סם אלטמן מיהר להצהיר: "החלק הטוב בפרסומות של אנת'רופיק: הן מצחיקות, ואני צחקתי. אבל לא ברור לי למה בחרה ללכת על משהו כל כך לא ישר...".

לצד היריבות, הקהל מצפה להופעת המחצית, בין האירועים הנצפים ביותר בארצות הברית. השנה צפוי להופיע הזמר באד באני, שרק לאחרונה זכה בגראמי לאלבום השנה הכי טוב. האם הוא יצליח למלא את הנעליים של המופיע הקודם, קנדריק למאר?

