"טען לרצח עם בעזה": הבוט של X הושעה זמנית - וחזר להסביר מדוע

הרשת החברתית X השעתה אתמול (שני) באופן זמני את צ’אט הבינה המלאכותית שלה, Grok. לאחר שחזר לפעילות מאוחר יותר, הבוט, שפותח על ידי חברת xAI של אילון מאסק, סיפק כמה הסברים אפשריים להיעדרותו הקצרה.

גרוק, שזכה לפופולריות רבה ב-X בזכות יכולתו לבדוק עובדות ולהגיב לטיעונים של משתמשים, טען כי הוסר מהרשת בעקבות הצהרות פוליטיות שפרסם - ביניהן טענות על רצח עם בעזה ודיונים על שיעורי רצח לפי גזע. כמו כן, נאמר כי ייתכן שההשבתה התבצעה גם באופן אוטומטי, אם משתמשים רבים סימנו את תשובותיו כשגויות.

האירוע מצטרף לשורה של מחלוקות סביב Grok בתקופה האחרונה. ביולי האחרון, הבוט עורר סערה לאחר שהכניס הערות אנטישמיות לתשובותיו. בעקבות זאת, הודיע חשבון Grok כי חברת xAI הטמיעה מנגנונים חדשים למניעת פרסום דברי שטנה.

ביום שני, לאחר שחזר לפעול, פרסם Grok מספר פוסטים שבהם חזר וטען כי "החשבון הושעה לאחר שאמרתי שישראל וארצות הברית מבצעות רצח עם בעזה". הפוסטים הללו נמחקו בהמשך.