1,300 הודעות הפחדה ופישינג: הלוחמה הפסיכולוגית של איראן

נסיונות הלוחמה הפסיכולוגית בעלייה: מערך הסייבר הלאומי מדווח הבוקר (שלישי) כי מפרוץ מבצע "שאגת הארי", התקבלו בחמ"ל 119 של המערך כ-1,300 דיווחים מאזרחים אודות מסרונים ושיחות הפחדה. מתוך אלו, כ-77% תוארו כניסיונות דיוג (פישינג).

על פי הודעת מערך הסייבר הלאומי, המסרונים מכילים מסרים שמטרתם לייצר מניפולציה ולנסות לגרום לאזרחים להעביר מידע אישי לגורמים עוינים בהסוואה או להפחיד ולפגוע במורל. הדיווחים נבדקים ומתוחקרים על ידי המערך ומטופלים למציאת מקור ההפצה ולבלימת המשכה.

אחת השיטות שמזהים במערך הסייבר הלאומי שנמצאת בעלייה בשבוע האחרון היא שיחות ממספרים לא מוכרים ולעיתים ממספרים מחו"ל. בחלק מהמקרים מדובר בשיחות קצרות שמסתיימות בניתוק, ובמקרים אחרים המתקשר מנסה ליצור לחץ, לבקש פעולה מסוימת, להפנות לאתר אינטרנט או לדלות מידע אישי בניסיון להטריד או להפחיד.

כזכור, בשבוע האחרון דווח על ניסיונות פריצה לארגונים בישראל במטרה לגרום להרס של מערכות ונתונים ולשבש את פעילותם, בעיקר בפעילות המשק האזרחי בעורף. כמו כן זוהה קמפיין פישינג המתחזה לאפליקציית "צבע אדום" של פיקוד העורף. על פי חוקרים בחברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס, הקמפיין עושה שימוש בקובץ אנדרואיד הנראה לגיטימי, אך בפועל מפיץ נוזקה המיועדת למעקב אחר מכשירים ניידים ולגניבת מידע רגיש.

במערך הסייבר הלאומי ממליצים לציבור להיות ערניים לשיחות והודעות חשודות, לא לשתף פעולה עם גורמים לא מוכרים ולנקוט בצעדים הבאים:

⁠• ⁠לא לענות לשיחות ממספרים לא מוכרים או לשיחות מחו"ל אם לא מצופה שיחה כזו.

•⁠ ⁠להפעיל סינון למספרי טלפון לא מוכרים במכשיר הטלפון ובווטסאפ.

•⁠ ⁠אם עניתם לשיחה כזו - לא לנהל שיחה עם המתקשר, לנתק מיד ולחסום את המספר.

• ⁠לא למסור מידע, קודי אימות או פרטים אישיים בשיחה או בהודעה.

• ⁠לשים לב לניסוחים חשודים של הודעות, גם אם נדמה שהגיעו מגוף או אדם מוכר.

להנחיות נוספות ניתן להיכנס לאתר מערך הסייבר הלאומי. במידה ונתקלתם באירוע סייבר יש לדווח לחמ"ל מערך הסייבר הלאומי במספר 119.