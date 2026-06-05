מייסד החברה שפיתחה את "קלוד" קורא להאט את פיתוח ה-AI

ג'ק קלארק, מייסד שותף של חברת הבינה המלאכותית אנת'רופיק (Anthropic), אמר אתמול (חמישי) בריאיון כי יש להאט את התקדמות הבינה המלאכותית (AI), והזהיר כי הטכנולוגיה מתקרבת לנקודה שבה היא עשויה להתפתח ללא תרומה אנושית, דבר שלפי קלארק יהיו לו "השלכות עצומות".

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בריאיון שהעניק לרשת BBC, קלארק אמר כי לתעשיית הבינה המלאכותית "יש דוושת גז אבל אין לה דוושת בלם, אתה רוצה שתהיה לך את האפשרות להוריד את הרגל מהגז וללחוץ על הבלם". הוא הדגיש שאנשים, באמצעות מדיניות ממשלתית, צריכים לשמור על שליטה במערכות בינה מלאכותית, שרק יתחזקו ותהיה להן השפעה רחבה יותר על החברה. "אנחנו צריכים בסופו של דבר לפתח תקנות חדשות שיאפשרו לנו להיות בטוחים במערכות האלה", אמר.

חברת אנת'רופיק, המפתחת של הצ'אטבוט "קלוד", הוקמה על ידי עובדים לשעבר בחברת OpenAI, המפתחת של ChatGPT, כאשר מטרתה היא שימוש אחראי בבינה מלאכותית. על פי קלארק, כבר עכשיו, הצ'אטבוט קלוד פועל על קוד ש-80% ממנו כתבה המערכת בעצמה, ולהגיע ל-100% אפשרי תוך שנתיים, אמר קלארק, ו"יהיו לכך השלכות עצומות".

קלארק הוסיף כי אחד הסיכונים בפיתוח המואץ של טכנולוגיית הבינה המלאכותית הוא שיבוש בכלכלה, עם חששות שטכנולוגיית "סוכנים" - בוטים בודדים של בינה מלאכותית שמבצעים משימות שגרתיות באופן אוטונומי במידה מסוימת - עלולים להשתלט על עבודות מסוימות. דבריו של קלארק הגיעו על רקע גלי פיטורים נרחבים במספר רב של חברות היי-טק בעולם בשנה האחרונה, כשלעיתים קרובות הסיבה המרכזית לכך היא היכולת הגוברת של ה-AI לבצע את עבודתם של מאות מהנדסי תוכנה.

למרות היכולת של בינה מלאכותית לחסוך סכומי עתק לחברות הטכנולוגיה, קלארק אומר שאנשים יצירתיים יותר ויש להם יותר רעיונות טובים יותר, והם עשויים למעשה להיות בעלי יתרון על פני טכנולוגיית בינה מלאכותית: "אנשים יצירתיים יכולים לחשוב בצורה רחבה. אנשים שקוראים הרבה, אנשים שיש להם תחומי עניין הם אלה שמרוויחים הכי הרבה מכך. אדם צעיר שמרגיש שכלכלה הבנויה על בינה מלאכותית לא מתאימה לו, צריך לפתח תחביב וללמוד מדעי הרוח".