חסימת מודלי הבינה המלאכותית החדשים והמתקדמים של חברת אנת'רופיק על ידי הממשל האמריקני במהלך סוף השבוע ממשיכה לעורר סערה. אמש (שבת) דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי הגורם להחלטה הוא לא אחר ממנכ"ל אמזון אנדי ג'סי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מנגד, באמזון טענו כי הם מקבלים "מעת לעת פניות מממשלות לייעוץ בנוגע לסכנות אבטחה פוטנציאליות" - וסירבו לספק פרטים נוספים.

ראשית הסערה בבוקר יום שבת, כאשר מתברר לראשונה דבר החסימה, ימים ספורים לאחר השקתם של "פייבל 5" ו"מיתוס 5" - מודלי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנת'רופיק, מפתחת מודל "קלוד", זאת בעקבות הוראה של הממשל האמריקני.

בהודעה החריגה שפרסמה החברה, נמסר כי היא נאלצת להשבית "באופן מיידי" את הגישה למודלים הללו עבור מי שאינם אזרחי ארצות הברית, זאת בשל הגבלות ייצוא שהוטלו על ידי הממשל האמריקני. המשמעות היא, שגם חלק מעובדי החברה אינם יכולים להשתמש במודלים שפיתחו. עם זאת, בהמשך הוחלט על חסימה מוחלטת שלהם עבור כלל המשתמשים - כאשר המודלים הקודמים של החברה זמינים לשימושזה

כאמור, על פי הדיווח, חוקרי אבטחה מאמזון גרמו ל"פייבל 5" להוציא מידע שעלול לשמש לתקיפות סייבר מתוחכמות. למרות זאת, באמזון בחרו שלא לפנות לאנת'רופיק - כפי שנהוג לעשות במקרים של איתור פרצת אבטחה - ופנו ישירות לבית הלבן.

לאחר קבלת הפנייה - הודיעו בממשל טראמפ על ההגבלות התקדימיות והחריגות. בחברה עצמה טענו כי רמת הסיכון במודלים הללו - דומה לזו שיש במודלי AI מתחרים, ורמזו לאכיפה בררנית.

במידה וכל הפרטים בדיווח נכונים ומדויקים, מדובר בסוגייה מורכבת, שכן מצד אחד מדובר בשתי חברות מתחרות, אך הן עושות שימוש במוצרים אחת של השנייה בעבודתן השוטפת.