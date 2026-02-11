עכשיו זה רשמי: סמסונג תחשוף את סדרת ה-S26 ב-25 בפברואר

סמסונג הודיעה היום (רביעי) כי תקיים אירוע הכרזה, Galaxy Unpacked ב-25 בפברואר בסן פרנסיסקו. במהלך האירוע, היא צפויה לחשוף את מכשירי הדגל החדשים - סדרת הגלקסי S26, שתכלול שלושה תתי דגמים שונים.

כמדי שנה, גם האירוע הנוכחי מתקיים לאחר פרסום דיווחים רבים - לצד תחזיות שונות ומגוונות, על מכשירי הדגל החדשים, והפיצ'רים המעניינים שהם צפויים לקבל.

אחד החידושים המעניינים ביותר שעשויה להגיע למכשירים החדשים הוא טכנולוגיית תצוגה חדשה בשם "Privacy Display". על פי הדיווחים, היא תשלב במסכים יכולת המונעת מאנשים הנמצאים לצד המשתמש לצפות בתוכן המוצג על המסך.

המשמעות היא, רק מי שמסתכלים ישירות על המכשיר - יוכל לראות מה נעשה בו. לא ברור האם היא תגיע לכל הדגמים או שמא תהיה זמינה רק עבור דגם האולטרה המתקדם והיקר ביותר בסדרה.

לצד זאת, ישנם דיווחים ואינדיקציות לפיהן סמסונג תעלה את מהירות הטעינה בדגם האולטרה ל-60 וואט. מדובר יהיה בשדרוג משמעותי, לאחר שנים בהן החברה נותרה בקצב טעינה שמרני יותר ממתחרותיה.