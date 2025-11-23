לאורך השנים, אפל היתה הראשונה לשלב במכשיריה פיצ'רים מתקדמים - כאשר בחלק מהמקרים, הם מעולם לא הגיעו למכשירי האנדרואיד השונים. כעת, אחד מהפופולריים שבהם יהפוך לזמין עבור חלק ממכשירי האנדרואיד.

גוגל הודיעה במהלך סוף השבוע כי מכשירי הפיקסל 10 יחלו לתמוך ב-AirDrop. המשמעות היא, שכעת - המשתמשים יוכלו לעשות שימוש בפיצ'ר שמאפשר העברת תכנים בין אייפונים שונים, מבלי להשתמש באפליקציות דוגמת וואטסאפ, שלעיתים מורידות את איכות הקובץ.

עדיין לא ברור אם ומתי ה-AirDrop יהפוך לזמין עבור מכשירי אנדרואיד נוספים - של Google או של יצרניות אחרות. עם זאת, ניתן להעריך בזהירות כי בדומה לפיצ'רים רבים אחרים, הוא עשוי להגיע בעתיד למכשירי אנדרואיד נוספים. במידה והדבר אכן ייצא לפועל, יהיה מדובר בתהליך ארוך, שכן כל יצרנית שילבה גרסת אנדרואיד משלה במכשירים השונים, שמריצים תתי גרסאות מגוונות למדי.