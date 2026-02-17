"חוויה מיוחדת": אפל הכריזה על אירוע בתחילת חודש מרץ

הודעה מפתיעה: אפל הודיעה אמש על אירוע מיוחד, שייערך ב-4 במרץ בשלוש ערים שונות - ניו יורק, לונדון ושנגחאי - ולא במטה החברה בקופרטינו, כפי שקורה בדרך כלל. החברה הגדירה אותו כ"חוויה מיוחדת של אפל", כך שניתן להעריך שהוא יהיה שונה מאוד מהאירועים "הרגילים" שהחברה עורכת מספר פעמים בשנה.

כמיטב המסורת, גם הפעם לא ידוע מה אפל צפויה להציג במהלך האירוע. עם זאת, ניתן להעריך - בהסתמך על הדיווחים שפורסמו לאחרונה והלוגו שומפיע בהזמנה - שהאירוע יכלול רענון לכמה ממכשירי החברה, בהם דגמי האייפד השונים, לצד זאת, ייתכן שהחברה אף תחשוף אייפון חדש בשם 17e.

ההערכות והדיווחים האחרונים מתייחסים למספר מוצרים בהם: מקבוק חדש בעלות נמוכה, המופעל על ידי שבב A18 Pro, מקבוק אייר M5 חדש ודגמי מקבוק פרו M5 Pro ו-M5 Max חדשים. לצידם, אנחנו עשויים לפגוש גם מסכי מק חדשים, אייפון 17e ואייפד בסיסי המבוסס על שבב A18, אייפד אייר M4.