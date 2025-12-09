מהנדסי סביבה: החלזונות הימיים שמספרים לנו על מצב הים

אם ראיתם בים קונכיות, יש סיכוי שהן ביתן של החלזונות העתיקים בעולם - הצלחיות, שנחשבות ל"מהנדסי סביבה" ומסוגלות לספוח לגופן חומרים רעילים מהסביבה. מיזם חדש של החברה להגנת הטבע והמכון לחקר ימים ואגמים קורא לכם לדווח על תצפיות של החלזונות האלו, באמצעות אפליקציית SeaWatch, במטרה להרחיב את הידע המדעי על תפוצתם ולהבין את ההשפעה האפשרית של מין פולש מים סוף על המין המקומי.

בחברה להגנת הטבע מספרים שהצלחיות חיות בצמוד לסלעים באזורי הגאות והשפל, ובים התיכון בישראל נפוץ המין המקומי Patella caerulea, שמוגדר כערך טבע מוגן, לצד המין הפולש Cellana rota שהגיע מים סוף. למרות שהמין הפולש נמצא כאן כבר קרוב ל-60 שנה, מעט מאוד ידוע על השפעתו על המערכת האקולוגית החופית.

בר שטרנבך, רכז SeaWatch ופרויקטים ימיים בחברה להגנת הטבע, מספר על אופן ההישרדות המיוחד של הצלחיות: "הצלחיות שייכות למערכת הרכיכות ורוב גופן רך למדי, הן מצוידות באיבר יוצא דופן, 'המשננת', מעין לשון בעלת שיניים זעירות שמחוזקת בחומר הביולוגי החזק ביותר הידוע לאדם - סיבי ברזל זעירים, מה שמקנה לה קשיחות מדהימה המאפשרת לה לגרד אפילו סלעים, ומשמש את הצלחיות בעיקר לאכילה".

על סביבת המחייה שלהן אומר שטרנבך: "כיצורים החיים באזור הגאות והשפל, אזור שנחשף ומתייבש מדי כמה שעות, נאלצו הצלחיות למצוא דרך לשרוד גם כשגלי הים נסוגים. הן נצמדות אל הסלע בעוצמה אדירה, ובכך מונעות בריחת מים מגופן ושומרת עליהן מייבוש. עם הזמן, הסלע שמתחתן נשחק בדיוק לצורת הקונכייה ויוצר להן 'גומחת בית', מעין שקע בהתאמה אישית שבו הן חיות כל חייהן, וגם מגן מפני טורפים".

לצלחיות יש תפקיד חשוב גם בניטור סביבתי - הן סופחות לגופן חומרים רעילים מהסביבה כמו קדמיום ומנגן, ולכן נחשבות לאינדיקטור ביולוגי יעיל לזיהום הים. תכונה זו, בשילוב עם תפוצתן הרחבה וקלות הדגימה שלהן, הופכת אותן לכלי חשוב במעקב סביבתי ובמחקר ימי יישומי.

איך תוכלו לעזור למחקר על הצלחיות?

לפי בתיה וולף, חוקרת ימית באוניברסיטת חיפה, קבוצה נבחרת של מדווחים תעבור הכשרה ייעודית ותקבל כלים מקצועיים לניטור מתקדם, והיא תבצע תיעוד שיטתי באזורים נבחרים לאורך רצועת החוף, כחלק מהמאמץ להבין את הדינמיקה בין שני מיני הצלחיות ואת בריאות הסביבה החופית.

וולף מסבירה: "באמצעות תצפיות מהציבור נוכל לקבל תמונה עדכנית ומרחבית יותר על תפוצת שני מיני הצלחיות - המין המקומי והמגיע מים סוף - ולהעמיק את ההבנה שלנו על דפוסי הרעייה וההתפשטות של כל אחד מהם לאורך החוף הסלעי. התיעוד יסייע בזיהוי מגמות סביבתיות והשפעות אפשריות של פלישות ביולוגיות".

אפליקציית SeaWatch של החברה להגנת הטבע נועדה לייעל את אכיפת החוק ומניעת מפגעים בים התיכון ובמפרץ אילת, על ידי הגברת מודעות הציבור והעברת תלונות בזמן אמת אל גורמי האכיפה. עד כה מעל ל-22 אלף מתנדבים הורידו את האפליקציה והתקבלו בה כ-6,300 דיווחים. באפליקציה ניתן לדווח על מפגעים כמו דיג לא חוקי, חיה פגועה, זיהום, פסולת, נסיעה בחוף ושיט מסוכן.

סיוון סיסאי/i24NEWS

בנוסף, ב"זירת התצפיות" של האפליקציה ניתן לדווח על אצות ובעלי חיים כמו דגים, מינים פולשים, צבי ים, יונקים ימיים ועוד. פרטי הקשר של המדווח נשארים חסויים וכל דיווח נשלח ישירות לגורם הרלוונטי - רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות או חוקרים.

חשוב לזכור - הצלחית היא מין מוגן בישראל, אין לגעת בחלזונות או לנתק אותם מהמצע לצורך הדיווח.