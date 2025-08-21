כלי ריגול: האפליקציה שתהפוך לחובה בסמארטפונים ברוסיה

מומלצים -

הממשל הרוסי הודיע היום (חמישי) כי אפליקציית ההודעות Max, הנתמכת על ידי המדינה, תותקן מראש בכל הסמארטפונים והטאבלטים הנמכרים במדינה. המהלך עשוי להרחיב את היכולות של הממשל לרגל אחר האזרחים.

בהצהרה הרשמית של הממשל נמסר כי "Max תותקן במכשירים החל מ-1 בספטמבר". עוד נכתב, כי אפליקציית RuStore, המתחרה המקומית לחנות האפליקציות של אפל, תותקן מראש במכשירי האייפון. לצד אלו, ציינו בקרמלין כי החל מה-1 בינואר, תוכנת הטלוויזיה Lime HD, המספקת גישה חופשית לערוצי הטלוויזיה הממלכתיים של רוסיה, תותקן באופן אוטומטי בטלוויזיות החכמות במדינה.

כאמור, Max הושקה בחודש מרץ האחרון על ידי קבוצת המדיה החברתית VK, כתחליף ל-VK Messenger, שנמצאת ברשימת האפליקציות החובה של הממשלה מאז 2023. האפליקציה החדשה מאפשרת למשתמשים לשלוח הודעות, לבצע שיחות אודיו ווידאו ולשלוח כסף, כאשר ישנו תכנון להוסיף אליה פיצ'רים רבים בעתיד - הכוללים בין היתר הזמנת נסיעות.

Max דומה לאפליקציית WeChat הסינית, המאפשרת למשתמשים לשלוח הודעות, לפרסם ברשתות החברתיות, לשלם ולבצע הזמנות. מומחים כבר אמרו בעבר ל-CNN כי פעילות המשתמשים ב-WeChat נמצאת ככל הנראה תחת מעקב מדינתי כבד.