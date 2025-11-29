ביקשנו מצ'אט GPT לתכנן לנו יום כיף בחיפה - זה מה שקרה
הבינה המלאכותית שנכנסה לחיינו ממשיכה לשנות את כל מה שאנחנו מכירים • בפרק השני בסדרת הכתבות בדקנו כיצד היא משנה את כללי המשחק - בתיירות וטיולים • צפו בכתבה המלאה
נעמה גבעכתבת מגזין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ה-ChatGPT שנכנס לחיינו משנה את כל מה שאנחנו מכירים. בפרק החדש של סדרת הכתבות הראנו במגזין השבת כיצד שינה הצ'אט את כללי המשחק - בתיירות ובתכנון טיולים. וגם - מה עשתה הבינה המלאכותית כשביקשנו ממנה לקחת אותנו ליום כיף בחיפה?
צפו כתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות