למעלה מ-40 מיליארד דולרים: שיא של כל הזמנים באקזיטים

ברקע הימשכות הלחימה בעזה: ארגון Startup Nation Central פרסם הבוקר (שלישי) דו"ח המסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 בתחום החדשנות הישראלי. מהנתונים שפרסם הארגון עולות שתי מגמות מנוגדות - ירידה חדה במימון הפרטי, לצד פעילות מיזוגים ורכישות שעיצבה מחדש את ההייטק הישראלי. בין המספרים הבולטים ניתן למנות מספר אקזיטים בסך 41 במיליארד דולרים - שיא של כל הזמנים, ופי שלושה מהרמות המקבילות ב-2024, ורשמו שיא של כל הזמנים.

המסמך של Startup Nation Central, ארגון ללא מטרות רווח המקדם את החדשנות הישראלי ברחבי העולם, מתבסס על נתוני Finder, פלטפורמת המידע העסקי של הארגון. עוד עולה מהנתונים, כי ההון הפרטי שגויס ברבעון השלישי של 2025 הסתכם בכ-2.4 מיליארד דולר - ירידה של 38% לעומת הרבעון השני. במידה וכוללים את נטרול סבב הגיוס של Safe Superintelligence בהיקף של 2 מיליארד דולר מחודש פברואר - מדובר בירידה של 59%. במקביל, בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד (2024), היקף ההשקעות עלה בתשעה אחוזים, ללא עסקה זו.

עוד עולה, כי מספר העסקאות ברבעון השלישי של 2025 הצטמצם ל-141, ירידה של 24% לעומת הרבעון הקודם ו-38% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. התחום החזק ביותר הוא תחום הסייבר, בו גויסו 800 מיליון דולרים במימון פרטי במהלך תקופה זו. הסכום המדובר מהווה 38% מכלל ההון שגויס.

כאמור, למרות למרות הירידה גם בהיקף גיוסי ההון וגם במספר העסקאות, הגודל החציוני של סבב גיוס צמח ברבעון השלישי ל-10.5 מיליון דולר. זהו שיא כל הזמנים ועלייה של 50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מנתוני הארגון עולה עוד, המיזוגים והאקזיטים של החודשים האחרונים הגיעו לשיאים חדשים, כאשר בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר נרשמו מיזוגים ורכישות בהיקף כולל של 31.8 מיליארד דולר ב-31 עסקאות. בראש הרשימה - רכישת סייברארק על ידי פאלו אלטו, בסכום של 25 מיליארד דולרים.

במסמך נכתב בין היתר כי האקזיטים שנרשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 הגיעו ל-71 מיליארד דולר – כמעט פי חמישה מהתקופה המקבילה ב-2024. הרקע למגמה הוא מספר רכישות בולטות, בהן רכישת Wiz ב-32 מיליארד דולרים ועסקת סייברארק.

אבי חסון, מנכ"ל Startup Nation Central סיכם: "הרבעון השלישי של 2025 מייצג שוק בתקופת מעבר. בעוד שהמימון הואט והמשקיעים הפכו לבררניים יותר, פעילות המיזוגים והרכישות המשיכה לשבור שיאים. רוכשים גלובליים מבצעים את ההימורים הנועזים ביותר שראינו עד כה על ההיי-טק הישראלי, במיוחד בתחום הסייבר".