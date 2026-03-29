השימוש בטינדר ירד, ואיזו אפליקציה מובילה? הרגלי הגלישה של הישראלים במלחמה

המלחמה עם איראן נכנסה הבוקר (ראשון) לשבוע החמישי שלה - וניתן כבר להבחין בבירור את האופן בו היא שינתה את חיי היומיום וההרגלים של כולנו. חברות yes ופלאפון פרסמו נתונים מהם עולה כי נרשם זינוק בהיקף השימוש באפליקציית זום, לצד ירידה באתרי קניות בינלאומיים - ועלייה באלו הישראלים. לצד אלה, ישנו זינוק בצפייה בתכני מקור ישראלים, בצפייה בשעות הקטנות של הלילה.

כאמור, מנתוני פלאפון עולה כי ברקע המעבר הנרחב לפעילות מהבית, השימוש באפליקציית Zoom, המשמשת לפגישות וללמידה מרחוק, זינק בחודש האחרון ב-115%, מה שהופך אותה לאפליקציה הצומחת ביותר בתקופה המלחמה.

במקביל, נרשמה עלייה של 30 אחוזים בשימוש בטלגרם, בעוד השימוש ב-X (לשעבר טוויטר) עלה ב-13% בהשוואה לימי שגרה. עם זאת, השימוש בטיקטוק ובאינסטגרם דווקא ירד ב-14% וב-13% בהתאמה.

עוד עולה מהנתונים, כי בתחום התחבורה ניכרת חזרה הדרגתית לשגרה. השימוש ב-WAZE שרשם בשבוע הראשון של המלחמה ירידה של 54% חוזר אט אט לשגרה ורושם ירידה כללית של 28% בשימוש בהשוואה לתקופה שלפני פרוץ המלחמה. Moovit מציגה התאוששות מתונה יותר, עם ירידה של 48% לעומת 65% בימים הראשונים ללחימה.

המלחמה השפיעה גם על הרגלי הצריכה שלנו - כאשר הישראלים מעדיפים את אתרי הקניות הישראלים על פני הבינלאומיים, שחלקם אף הפסיק את המשלוחים לישראל. אתר הקניות Shein רושם ירידה של 58% בשימוש, אמזון עם ירידה של 49%, ואיביי ועליאקספרס עם ירידה של 35% ו-19% בהתאמה.

לעומתם אתרי הקניות המקומיים דווקא התחזקו מעט: אתר ואפליקציית שופרסל עלו ב-18% בעוד הגלישה לטרמינל X עלתה ב-15%.

תחום הפנאי מציג אף הוא ירידה: השימוש בספוטיפיי צנח ב-40%, ChatGPT ירד ב-30% גם השימוש בטינדר ירד ב-10% לעומת ימי שגרה.

עלייה בזמן הצפייה לצד ירידה בצריכת חדשות

בתוך כך, ב-yes ציינו כי שיעור הצפייה בחדשות, שעמד בתחילת המלחמה על כ-80%, ירד בהמשך לרמות של כ-60%-65%. למרות זאת, עדיין מדובר בהיקפי צפייה גבוהים ביחס לשגרה. הנתונים הללו משקפים את הרצון של הישראלים לצרוך תכנים מגוונים יותר ואסקפיסטים ככל שהמערכה נמשכת.

עוד עולה כי המערכה מובילה להתחזקות הגאווה והפטריוטיות שלנו שכן נפח הצפייה בתכני מקור ישראלים זינק לאורך המלחמה ב-40% בהשוואה לתקופה שקדמה לה. גם הימצאות הילדים בבתים משתקפת היטב בנתוני הצפייה, עם עלייה של 48% בצפייה בתכני ילדים בטלוויזיה וזינוק של 85% בתכני הילדים דרך אפליקציית המובייל.

בתוך כך, המטחים הליליים מאיראן, לצד הרצון להישאר מעודכנים, הפכו את שעות הלילה הקטנות לאטרקטיביות במיוחד לצפייה, כאשר בין השעות 1:00 בלילה עד 4:00 לפנות בוקר נרשם זינוק של 80% לעומת התקופה שקדמה למערכה. גם השהות הממושכת של רבים בבתים באה לידי ביטוי בעלייה של 115% בצפייה בטלוויזיה בשעות הבוקר (8:00-10:00), בהשוואה לימי שגרה.