מחוברים גם בירח: לראשונה - אסטרונאוטים יוכלו לקחת את האייפון האישי לחלל

בעוד שנוסעים בכדור הארץ נאבקים בשנים האחרונות עם מחירי המזוודות המאמירים ומסתפקים בתיקי טרולי קטנים, אסטרונאוטים מתמודדים עם מגבלות משקל מחמירות בהרבה. במשך עשורים, כל גרם של ציוד אישי במשימות חלל חושב בקפידה, מה שהותיר את האסטרונאוטים מנותקים כמעט לחלוטין מהמכשירים המוכרים להם. אלא שכעת, נאס"א מודיעה על שינוי מדיניות דרמטי: לראשונה בהיסטוריה, אנשי צוות יוכלו לקחת איתם את המכשירים האישיים שלהם אל מחוץ לאטמוספירה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

ג'ארד אייזקמן, מפקד משימות חלל מסחריות שעובד בשיתוף פעולה הדוק עם סוכנות החלל, הודיע כי האסטרונאוטים המשתתפים במשימת Crew-12 של SpaceX ונאס"א, שצפויה להשתגר בהמשך השבוע, יורשו לקחת איתם את הסמארטפונים שלהם. הבשורה משמעותית עוד יותר עבור צוות משימת "ארטמיס 2", שאמורים להקיף את הצד האפל של הירח; גם הם יוכלו לשאת איתם את המכשיר האישי במסע המרוחק.

למרות שנאס"א השתמשה בהצהרתה הרשמית במונח הכללי "סמארטפונים חדישים", חברת אפל (Apple) אישרה לכלי תקשורת אמריקניים כי המכשירים שקיבלו את האישור הם מכשירי אייפון. הבחירה במכשיר האמריקני אינה מקרית, אך כדי להגיע למעמד זה, היה על המכשיר לעבור סדרת בדיקות וניסויים קפדנית כדי לוודא שהוא עמיד בתנאי הטיסה בחלל ואינו משבש את מערכות החללית הרגישות.

"אנחנו מעניקים לצוותים שלנו את הכלים לתעד רגעים מיוחדים עבור משפחותיהם ולשתף תמונות וסרטונים מעוררי השראה עם העולם", נמסר מטעם נאס"א. בסוכנות הדגישו כי מדובר בצעד קריטי לשיפור רווחתם הנפשית של האסטרונאוטים, המבלים תקופות ממושכות בבידוד.