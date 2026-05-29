טיל של החברה של ג'ף בזוס התפוצץ על כן השיגור | צפו בתיעוד

טיל מסוג New Glenn של חברת בלו אוריג'ין, שנוסדה על ידי היזם והמיליארדר ג'ף בזוס, התפוצץ הלילה (בין חמישי לשישי) במהלך ניסוי במתקן שיגור בקייפ קנוורל שבמדינת פלורידה. בזוס כתב בפוסט ברשת X שכל אנשי הצוות לא נפגעו במהלך הפיצוץ.

הפיצוץ אירע בסביבות השעה 4:00 (שעון ישראל), בזמן ניסוי הצתה סטטי (hot-fire test) של הטיל, אשר פותח במסגרת פרויקט פיתוח טילים רב-פעמיים שיתחרו באלו של חברת SpaceX של אילון מאסק, המתחרה העיקרית של בלו אוריג'ין.

הפיצוץ אירע בשלב שבו משגר הטיל ניצת, אך הטיל עצמו עדיין מקובע לרציף השיגור. בשידור החי של השיגור בערוץ היוטיוב של נאס"א, ניתן לראות כיצד המשגר של הטיל מתלקח, ולאחר מכן שולח להבות אדירות לכל עבר.

בזוס כתב רשת X על הפיצוץ והניסוי שכשל כי "מוקדם מדי לדעת את שורש האירוע, אך אנו כבר עובדים כדי למצוא אותו. זהו יום קשה מאוד, אך נבנה מחדש כל מה שצריך לבנות מחדש ונחזור לטוס". גם אילון מאסק גם הגיב לפיצוץ ברשת X וכתב: "מצער מאוד. טילים הם קשים".

האירוע התרחש יום לאחר שמנהל נאס"א, ג'ארד אייזקמן, שיבח את חברת בלו אוריג'ין על תפקידה המכריע בתוכנית ארטמיס של סוכנות החלל האמריקנית, שמטרתה להחזיר אסטרונאוטים אמריקנים לירח בשנת 2028. במהלך נאום שנשא ביום רביעי, אייזקמן חשף כי נאס"א העניקה לבלו אוריג'ין חוזה של 188 מיליון דולר לסיוע בבניית בסיס ירח.