חברת OpenAI, מפתחת ChatGPT, הודיעה היום (חמישי) על רכישת הסטארטאפ הפולני Neptune.ai, המתמחה בכלים לניטור וניפוי שגיאות במודלי שפה גדולים. OpenAI היא כבר לקוחה של Neptune, ומשתמשת בכלי המעקב שלה כדי לשפר את אימון מודלי ה-GPT. בנוסף, הודיעה החברה על שותפות אסטרטגית עם Thrive Holdings, שמטרתה להטמיע בינה מלאכותית בתעשיות מסורתיות כמו ראיית חשבון ושירותי IT.

המהלכים מגיעים בתקופה קריטית עבור OpenAI. בשבוע שעבר הכריז המנכ"ל, סם אלטמן, על "קוד אדום" בחברה - דרגת החירום הגבוהה ביותר.

במזכר פנימי שהודלף, הורה אלטמן לעובדים "לעזוב הכל" ולהתמקד בשיפור מוצר הליבה, ChatGPT, כדי להילחם על מעמדו כמוביל שוק.

הסיבה ללחץ ברורה: Gemini 3, מודל השפה החדש של גוגל שהושק באמצע נובמבר, עקף את OpenAI במדדי ביצועים מרכזיים. במקביל, חברת Anthropic, שייצרה את Claude.ai, ממשיכה למשוך לקוחות עסקיים מ-OpenAI.

מספר המשתמשים הפעילים החודשיים של ג'מיני טיפס מ-450 מיליון ביולי ל-650 מיליון עד אוקטובר, כאשר המשתמשים מבלים יותר זמן בכל שימוש.

שינוי כיוון: הדרך החדשה של החברה

בעקבות הכרזת החירום, OpenAI הקפיאה פיתוחים חדשים, ובהם ניסויים בפרסומות, סוכני AI לקניות ובריאות, ועוזר אישי בשם "ChatGPT Pulse". במקום זאת, החברה מתמקדת בשיפור המהירות, האמינות והיכולת של ChatGPT לספק תשובות מותאמות אישית.

רכישת Neptune.ai מסמלת במידה מה את הכיוון החדש של החברה - במקום למהר לייצר הכנסות מפרסומות, OpenAI מהמרת על חיזוק חווית המשתמש והעמקת החדירה למגזר העסקי, שם היא מתמודדת עם תחרות עזה.

במקביל, החברה, ששוויה הוערך לאחרונה ב-500 מיליארד דולר, מתכוננת להנפקה ציבורית שעשויה להיות מהגדולות בהיסטוריה, עם שווי פוטנציאלי של עד טריליון דולר, ייתכן שכבר במחצית השנייה של 2026. עם זאת, סמנכ"לית הכספים, שרה פרייר, ציינה כי הנפקה אינה בתוכניות המיידיות של החברה.

אלטמן עצמו רמז כי המודל הבא של OpenAI, שאמור לצאת בשבוע הבא, צפוי לעלות בביצועיו על Gemini 3, בניסיון להשיב את "הכבוד" האבוד ולהוכיח שההימור שלו אכן משתלם.