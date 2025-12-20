לא רק נפתלי בנט: קבוצת ההאקרים האיראנית "הנדלה" (handala) פרסמה היום (שבת) את תמונותיהם ופרטיהם האישיים של 14 ישראלים שעובדים לטענתם בחברות ביטחוניות שונות. "הם ממלאים תפקיד מרכזי בפיתוח וקידום טכנולוגיות רחפנים אשר שימשו רבות בפעולות צבאיות, וכתוצאה מכך - פשעי מלחמה רבים והפרות של החוק הבינלאומי", נכתב בפוסט שפרסמו.

"באמצעות חשיפת זהותם ופירוט מעורבותם - אנחנו שואפים להטיל עליהם אחריות על עצם השתתפותם הישירה בדיכוי השיטתי ובתקיפת אזרחים", טענו, "מטרתנו ברורה - לשפוך אור על אלו המאפשרים ומבצעים פשעים כאלה, ולתמוך בתנועה העולמית לצדק ואחריות".

כזכור, קבוצת ההאקרים האיראנית טענה אמש כי בידיה מידע רגיש על השר איתמר בן גביר, חברי הכנסת בני גנץ וטלי גוטליב ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. הקבוצה שאלה את עוקביה "מי מבין האנשים האלו אתם מעוניינים לקבל מידע ונתונים".

הודעת קבוצת ההאקרים מגיעה לאחר הפריצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר בנט ביום רביעי האחרון. בנט טען, לאחר שהופצו תכנים אישיים שחלקם מזויפים, כי הטלפון שלו עצמו לא נפרץ.

בהודעה שפרסם מסר בנט: "אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".