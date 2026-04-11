הצוות שב לכדור הארץ בשלום: משימת "ארטמיס 2" הסתיימה בהצלחה

היסטוריה בחלל: משימת "ארטמיס 2" הסתיימה בהצלחה, כאשר קפסולת אוריון, ובה ארבעה אסטרונאוטים שבה במהלך הלילה (בין שישי לשבת) לכדור הארץ בשלום, כעשרה ימים לאחר המראתם לחלל. כעת, הם צפויים לעבור בדיקות רפואיות, כנהוג לאחר כל משימת חלל, ולהיפגש עם משפחותיהם.

מפקד משימת "ארטמיס 2" היה ריד וייסמן, לשעבר האסטרונאוט הראשי של נאס"א. לצידו השתתפו במשימה ויקטור גלובר, האסטרונאוט האפרו אמריקני הראשון שהגיע לתחנת החלל הבינלאומית, והטייס של המשימה המאוישת הראשונה של חברת SpaceX.

מומחית המשימה היתה האסטרונאוטית כריסטינה קוך, ששברה את מספר שיאים בחלל, בהם שיא השהייה הרצופה לחלל עבור אישה, וביצעה את הליכת החלל הראשונה על טהרת הנשים. לצידם, ישתתף במשימה גם ג'רמי הנסון הקנדי, טייס קרב לשעבר שזו היתה טיסתו הראשונה לחלל וישמש גם הוא כמומחה.

לאורך המשימה, בה עברו מרחק של מאות אלפי קילומטרים, הם רשמו הישגים רבים ומשמעותיים - בהם הגעה לעומק החלל, למרחק אליו בני אדם לא הגיעו מזה כיובל. במקביל, נרשמו מספר רגעים מאתגרים, בהם תקלה בשירותים וקושי בהתחברות למייל. במקביל, נרשמו רגעים מרגשים ומשמחים.

אחד הרגעים שלא הותיר אף עין יבשה - בכדור הארץ ובחלל החיצון - היה הרגע בו האסטרונאוטים פנו למרכז הבקרה וביקשו לקרוא לאחד המכתשים שאיתרו, על שם קרול, אשתו המנוחה של וייסמן, שנפטרה בשנת 2020 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

רגע נוסף שתפס את תשומת הלב העולמית, היה הרגע בו צנצנת של ממרח נוטלה ריחפה בתחנה. הפריים המדובר עורר תגובות רבות - ואף הוזכר בשיחה שניהל ראש ממשלת קנדה מארק קרני עם האסטרונאוטים.