לראשונה בישראל: אפליקציית תחבורה ציבורית ללא פרסומות

סוף עידן הפרסומות: קבוצת אגד הודיעה היום (ראשון) כי היא משיקה את "egg" - אפליקציית תחבורה ציבורית ללא פרסומות, לראשונה בישראל. האפליקציה החדשה מציעה חוויה של מידע בזמן אמת, מסלולים חכמים ויכולת תיקוף נסיעות והזמנתן.

"egg" מיועדת לכלל משתמשי התחבורה הציבורית בישראל: נוסעים בכל האוטובוסים של כלל המפעילים, הרכבות הקלות, רכבת ישראל, הכרמלית (רכבלית) ואפילו קורקינטים ואופניים שיתופיים.

כל המידע הדרוש לנוסע נמצא במרחק נגיעה - זמן אמת מדויק, ניווט חי לאורך המסלול, הצגת מחירי נסיעה, מגוון מסלולים מותאמים אישית ותיקוף בכל אמצעי התחבורה הציבורית כאמור (רכבות, אוטובוסים, רכבות קלות ועוד).

מעבר לשירותי הניווט הבסיסיים, האפליקציה כוללת גם שירותים בלעדיים לנוסעי קווי אגד, ובהם הזמנת כרטיסים והבטחת מקומות מראש לנסיעות לאילת, שירות חדש לדיווח ואיתור אבידות, וכן מוקד שירות לקוחות משולב המאפשר פנייה ישירה בנושאי נסיעות, תלונות או הצעות.

האפליקציה זמינה כעת להורדה בחינם בחנויות האפליקציות למכשירי Android ו-iOS.