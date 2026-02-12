רוסיה מהדקת את השליטה באזרחים: וואטסאפ נחסם, טלגרם בסכנה

הקרמלין הודיע היום (חמישי) על חסימתה המוחלטת של אפליקציית המסרים וואטסאפ ברחבי רוסיה, כך דווח על ידי סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הקרמלין, האפליקציה שבבעלות חברה מטה (Meta) נחסמה בשל אי-ציות לחוק המקומי.

בהודעה שמסר לתקשורת אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, אמר: "בשל חוסר נכונותה של Meta לציית לחוק הרוסי, החלטה כזו אכן התקבלה ויושמה", והמליץ לעבור להשתמש באפליקציה בשם מקס, אשר נמצאת תחת שליטה ומעקב של רוסיה.

המהלך לא התקבל בעין יפה על ידי הציבור ברוסיה, שכן וואטסאפ היא אפליקציית המסרים המובילה במדינה, עם יותר מ-100 מיליון משתמשים, שכעת יצטרכו לפנות לאפליקציה הרוסית, שעל פי חברת מטה משמשת למעקב אחרי האזרחים, דבר שהוכחש על ידי הקרמלין.

לאחרונה גם הגישה לאפליקציית טלגרם הוגבלה ברוסיה, בטענה לחוסר אבטחה. ההערכה היא שכמות המשתמשים בטלגרם ברוסיה דומה לזו של וואטסאפ, בהם גם חיילים רוסים המוצבים בחזית הלחימה באוקראינה. מנכ"ל טלגרם, איש העסקים יליד רוסיה פאבל דורוב, אמר כי המדינה מגבילה את הגישה לשירות שלה בניסיון לאלץ את אזרחיה להשתמש באפליקציה שלה למעקב וצנזורה פוליטית.

בשנת 2025 הקרמלין חייב להתקין את אפליקציית מקס בכל מכשירי הטלפון הניידים הנמכרים במדינה. לטענת מבקריה של האפליקציה, חסרה בה אבטחה מקצה לקצה, מה שמעלה את האפשרות לחדירה למשתמשי האפליקציה.