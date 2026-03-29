קיבלתם סמס מפנגו ש"החשבון מושעה"? ייתכן שזה עוקץ

ישראלים רבים קיבלו במהלך הימים האחרונים הודעות SMS לפיהן החשבון שלהם באפליקציית פנגו הושעה, זאת בשל חוב של 11.9 שקלים. בהודעה נמסר כי ניתן להסדיר את החוב באמצעות כניסה לקישור המצורף. מדובר בניסיון פישינג - והקישור מוביל לאתר שנועד לגניבת פרטי ההתחברות והאשראי של הקורבנות.

כאמור, מדובר בניסיון להטעות את הישראלים, ולגרום למקבלי ההודעה לחשוב שמדובר בהודעה אמיתית, שנשלחה מ-Pango, שכן זהו שם השולח - וגם כתובת האתר המצורף. כתוצאה מכך, גם משתמשים זהירים יחסית עלולים ליפול בפח הפישינג, להיכנס לאתר ולהזין את הפרטים האישיים שלהם.

יואב קרן, מנכ"ל חברת ברנדשילד המתמחה בניטור והסרת הונאות רשת ציין: "יש להיזהר מהודעות SMS שמתריעות על חוב, תשלום כספי שיש להעביר או חשבון שנחסם, שכן מדובר בטקטיקה נפוצה של פושעי סייבר במתקפת פישינג. במקרה שהתקבלה הודעה כזו, אין בשום אופן ללחוץ על הקישור שמצורף אליה".

לדבריו, אם יש חשש שמדובר בהודעה אמיתית, יש לגשת ישירות לאתר החברה דרך מנוע חיפוש או רשימת המועדפים (אם נשמר על ידי המשתמש), ולהיכנס לחשבון המשתמש שם או לחפש באתר פרטי מוקד שירות הלקוחות וליצור קשר עם החברה.