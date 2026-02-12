כך עובד פולימרקט: האתר שבלב פרשת ההימורים של אנשי המילואים

חשיפת הפרשה הביטחונית, במסגרתה חשודים אנשי מילואים בשימוש במידע מסווג לצורך הימורים, העלתה לכותרות את פלטפורמת "פולימרקט" (Polymarket). הפלטפורמה, שצברה תאוצה עולמית בשנתיים האחרונות, מאפשרת למשתמשים לסחור במניות המבוססות על תוצאות אירועים עתידיים במגוון תחומים.

מנגנון המסחר: מתחזיות פוליטיות ועד מבצעים צבאיים

פולימרקט הושקה ב-2020 על ידי היזם שיין קופלן ופועלת על רשת הבלוקצ'יין Polygon. המסחר מתבצע באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים יציבים (USDC) ומתבסס על מודל של שוקי תחזיות (Prediction Markets).

בכל הימור מוצעות למשתמש שתי אופציות עיקריות: "כן" ו"לא". מחיר המניה משתנה בזמן אמת בהתאם להיצע ולביקוש, ומשקף את ההסתברות שהשוק מעניק להתממשות האירוע.

סכום מחירי האופציות מסתכם תמיד לדולר אחד. אם האירוע מתממש, המחזיקים במניה הנכונה מקבלים דולר עבור כל מניה, בעוד המניה השגויה נמחקת.

האתר רשם עלייה חדה בפעילותו במהלך מערכת הבחירות בארה"ב ב-2024. נפח המסחר סביב המירוץ בין דונלד טראמפ לקמלה האריס עמד על כ-2.7 מיליארד דולר, כאשר התחזיות באתר חזו את ניצחונו של טראמפ באחוזים גבוהים יותר מהסקרים המסורתיים.

נכון להיום, שווי החברה מוערך בכ-9 מיליארד דולר, לאחר גיוסי הון בהשתתפות משקיעים כמו ויטליק בוטרין (מייסד אתריום) וחברת האם של בורסת ניו יורק (חברת ICE). לצד פוליטיקה, נפתחים באתר שווקים בנושאי ספורט, כלכלה ואירועים ביטחוניים כגון המלחמה באוקראינה או אירועים במזרח התיכון.

השימוש בפלטפורמה מעלה שאלות רגולטוריות ואתיות. בארה"ב פעילות החברה הוגבלה בעבר על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים (CFTC), והיא נקנסה בגין אי-רישום כחוק. החשש המרכזי בפלטפורמות מסוג זה הוא מפני שימוש במידע פנים, כפי שעולה מהחשדות בחקירה הנוכחית בישראל, או מניפולציה של שווקים בעלי נזילות נמוכה על ידי בעלי עניין.