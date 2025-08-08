"פעלתי לפי החוק": מנכ"ל אינטל משיב לדברי טראמפ

מומלצים -

קריאתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למנכ"ל חברת אינטל, ליפ-בו טאן, להתפטר מתפקידו, הובילה לצניחה במניית החברה. הוא הגיב היום (שישי) למתקפה של טראמפ כשפרסם מכתב לעובדי החברה בה התייחס להאשמות שהוטחו בו.

בראשית המסמך, טאן הדגיש כי הוא מתגורר בארצות הברית מזה למעלה מ-40 שנים. "אני אוהב את המדינה הזו ואני אסיר תודה עמוקות על ההזדמנויות שהיא נתנה לי", כתב במכתב, שפורסם בבלוג הרשמי של אינטל.

הוא הוסיף כי לאורך השנים, פעל "תמיד במסגרת הסטנדרטים המשפטיים והאתיים הגבוהים ביותר. המוניטין שלי מבוסס על אמון - לעשות את מה שאני אומר שאעשה, ולעשות זאת בדרך הנכונה. כך אני גם מוביל את אינטל היום".

בהמשך דבריו, טאן התייחס גם לטענות שהועלו, אודות השקעותיו הקודמות בחברות סיניות - חלקן קשורות לצבא הסיני. "מרבית המידע שמסתובב כעת בנושא - שגוי", אמר, "אינטל פועלת מול הממשל כדי לוודא שלכל הגורמים יש גישה לתמונה המלאה, ואני שותף למחויבות הנשיא לחיזוק הביטחון הלאומי והכלכלה האמריקנית".

"הדירקטוריון מעניק לי גיבוי מלא - ואנחנו מתקדמים לעבר ייצור המוני של שבבים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בארצות הברית עוד שנה", סיכם, "המהלך יהווה אבן דרך משמעותית ויוכיח את תרומתנו לאוקסיסטם הטכנולוגי בארצות הברית".

כאמור, הרקע לדבריו הוא פוסט שכתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית TruthSocial, בו טען: "המנכ"ל של אינטל נגוע בניגוד עניינים חמור ועליו להתפטר מיידית". הפוסט הועלה לרשת שעות לפני פתיחת המסחר, מהלך שהוביל לירידה חדה במניות החברה.