אייפון 17 ומוצרים נוספים: החידושים הצפויים באירוע של אפל

אפל תקיים ביום שלישי הקרוב את אירוע הסתיו המסורתי שלה, שזכה לכותרת Awe dropping, במהלכו היא צפויה לחשוף את סדרת האייפון 17 - לצאת מספר חידושים נוספים. על פי הדיווחים, זו צפויה להיות הפעם הראשונה זה מספר שנים שאפל תחשוף שינויים משמעותיים בעיצוב האייפון.

הענקית האמריקנית מקווה כי המוצרים והחידושים שייחשפו באירוע - שרבים כל כך ברחבי העולם מצפים לו - יסייעו לה מול המתחרות שלה - סמסונג, גוגל וחברות סיניות דוגמת וואווי ושיאומי.

מהדיווחים השונים עולה כי כחלק מהשינוי העיצובי במכשירים, האייפון 17 פרו ופרו מקס, יקבלו גב חדש שישנה את מראה המצלמה. במקביל, דווח על דגם אייפון חדש בשם iPhone Air, שאמור להחליף את דגם הפלוס. בכל מקרה, ניאלץ לחכות לשנה הבאה בשביל האייפון המתקפל.

הוא צפוי להיות המכשיר הדק ביותר עד כה, ועוביו על פי הדיווחים צפוי לעמוד על 5.5 מ"מ בלבד, עובדה שיוצרת לא מעט אתגרים עבור החברה, בין היתר בכל הנוגע לסוללה של המכשיר. עוד עולה מהדיווחים, כי גודלו של המסך עשוי לעמוד על 6.6 אינץ', והמכשיר יקבל רק מצלמה אחורית אחד. מחירו צפוי לעמוד על החל מ-950 דולרים.

לצד דגמי האייפון החדשים, אפל צפויה לחשוף דגמי Apple Watch חדשים - Series 11 ו-Ultra 3, כאשר על פי הדיווחים, דגם האולטרה 3 צפוי להגיע עם תמיכה בתקשורת לוויינית למקרי חירום, תמיכה ב-5G ויתכן שאפילו עם מסך מעט גדול יותר. לצד אלו, אנחנו עשויים לקבל גרסה חדשה ומעודכנת של ה-Apple Watch SE.

מוצר נוסף שעשוי לקבל שדרוג - והגיע הזמן שזה יקרה - הוא האיירפודס פרו, כאשר נראה כי אפל תקטין את הכיסוי, ותחליף את כפתור החיבור במשטח מגע, בדומה לאיירפודס 4. בדיווחים שפורסמו נטען עוד, כי הדגמים החדשים יכללו בין היתר יכול תביטול רעשים משודרגת ואיכות סאונד גבוהה יותר.