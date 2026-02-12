צ'ק פוינט מהמרת על דור ה-AI הבא: שלוש רכישות כחול-לבן

חברת הסייבר הישראלית צ'ק פוינט פרסמה היום (חמישי) את הדוחות השנתיים לשנת 2025, ובמקביל הודיעה על רכישת שלושה סטארט-אפים ישראליים - Cyclops, Cyata וצוות חברת Rotate, במהלך שמחזק את אסטרטגיית החברה בתחומי ניהול חשיפות, אבטחת בינה מלאכותית ושוק ספקי השירות המנוהל (MSPs).

רכישת Cyclops: חיזוק תחום ניהול החשיפות

חברת Cyclops הוקמה בשנת 2022 על ידי המנכ"ל ערן זילברמן, סמנכ"ל טכנולוגיות, איליי גואטה וסמנכ"ל מוצר בירן פרנקו. החברה גייסה סבב Seed בהיקף של 13.25 מיליון דולר בהשתתפות Merlin Ventures, Insight Partners, Tal Ventures, Ibex Ventures ומשקיעים פרטיים. כיום מועסקים בה יותר מ-20 עובדים.

Cyclops פיתחה פלטפורמת CAASM (ניהול והפחתת משטח התקיפה הארגוני), המספקת נראות אחודה ורציפה לכלל נכסי הסייבר בארגון - ענן, זהויות, תחנות קצה, שרתים, אפליקציות וסביבות SaaS.

בליבת הפתרון פועלת שכבת Agentic AI, המנתחת קשרים בין נכסים, חולשות והקשר עסקי, מזהה פערי בקרה, מתעדפת חשיפות לפי השפעה עסקית ומובילה את המשתמש לתובנות וצעדי הפחתת סיכון באופן יזום. הטכנולוגיה תשולב בפלטפורמת ה-Exposure Management של צ'ק פוינט ותוסיף אנליטיקה אוטונומית, קורלציה חכמה ותעדוף סיכונים דינמי מבוסס הקשר.

רכישת Cyata: אבטחת סוכני AI בארגון

חברת Cyata הוקמה בשנת 2024 על ידי המנכ"ל ובוגר Check Point שחר טל, עם סמנכ"ל טכנולוגיות ברוך וייצמן וסמנכ"ל פיתוח ודרור רוט, שלושתם יוצאי יחידת 8200. החברה גייסה 8.5 מיליון דולר בסבב Seed בהובלת TLV Partners ובהשתתפות Kedem Ventures ומשקיעים פרטיים, בהם מנכ"לי סלברייט לשעבר יוסי כרמיל ורן סרבר. גם ב-Cyata מועסקים כ-20 עובדים.

החברה פיתחה פלטפורמה לניהול זהויות והרשאות של סוכני בינה מלאכותית (AI Agents) הפועלים בסביבה הארגונית. המערכת מבצעת מיפוי רציף של הסוכנים הפעילים, מזהה את רמת ההרשאות שלהם, מנתחת דפוסי פעילות ומאפשרת שליטה ואכיפת מדיניות בזמן אמת.

הטכנולוגיה תשולב בפלטפורמת ה-AI Security של צ'ק פוינט ותוסיף שכבת Governance ויכולות גילוי ובקרה ייעודיות לסוכנים אוטונומיים - כחלק מהרחבת ההגנה לעולם ה-Agentic AI, שהופך למרכיב מרכזי בארגונים.

רכישת צוות Rotate: האצה בשוק ה-MSPs

בנוסף, צ'ק פוינט הודיעה על רכישת צוות העובדים של חברת Rotate, שהוקמה בשנת 2023 על ידי המנכ"ל רועי מרגלית וסמנכ"ל טכנולוגיות אבידן ברק. החברה פיתחה פלטפורמה ייעודית ומקיפה עבור ספקי שירות מנוהל (MSPs).

הרכישה נועדה להאיץ את המומנטום החזק של צ'ק פוינט בשוק ספקי השירות המנוהל, תחום שנמצא בצמיחה מתמדת על רקע העלייה בביקוש לפתרונות אבטחה מנוהלים.

מהלך אסטרטגי רחב

שלוש הרכישות משקפות את המיקוד האסטרטגי של צ'ק פוינט בהעמקת היכולות בעולמות ניהול החשיפות, אבטחת בינה מלאכותית והרחבת הפעילות מול MSPs. שילוב טכנולוגיות Agentic AI והוספת שכבות governance ואנליטיקה מתקדמת מציבים את החברה בחזית מגמת האבטחה האוטונומית.

המהלך מסמן גם המשך השקעה משמעותית באקו-סיסטם הישראלי, תוך שילוב חדשנות מקומית בליבת הפלטפורמות הגלובליות של החברה.