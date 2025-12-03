חברה סינית ניסתה להתחרות בטילים של ספייס איקס - ונכשלה

המירוץ של הסוכנויות הפרטיות לחלל מגיע לשלב חדש: חברות רבות מנסות להדביק את הפער שפתח אילון מאסק והחברה שלו SpaceX, אחרי שהיו הראשונים ששיגרו כלי פרטי מאויש אל מחוץ לאטמוספירה. מאז שוק הטיסות לחלל התרחב, והיום כבר קיימות מספר חברות פרטיות שמשגרות בהצלחה את הכלים שלהן, אולם לא כולן מצליחות להחזיר אותם בביטחה לכדור הארץ.

בניסיון להתחרות במאסק, חברת החלל הסינית הפרטית, LandSpace, שיגרה בהצלחה בניסוי ראשון מסוגו את טיל ז'וק-3 שלה להקיף את כדור הארץ. המטרה בפיתוח הטיל הוא לעשות בו שימוש חוזר, וכך להוזיל את עלויות החברה. השיגור אומנם עבר בהצלחה והטיל נכנס למסלול להקיף את כדור הארץ, אבל בדיוק ברגע הקריטי שלו - הניסוי נכשל.

כפי שזה נראה, הרכיב שמניע את הטיל בעת ההמראה היה צפוי לבצע נחיתה רכה, כדי שיוכלו לעשות בו שימוש חוזר. אך הרכיב התרסק, ביחד עם התקוות של הבעלים והמהנדסים של חברת LandSpace.

למרות שהניסוי לא צלח, הוא הציב את החברה בראש רשימה של חברות סיניות המתחרות על פיתוח טכנולוגיית טילים רב-פעמית בתוך מגזר צומח, שבייג'ינג מקווה שיחזק את התחרות שלה עם יריבות עולמיות ויסייע להפוך את המדינה ל"אומת חלל חזקה". לעתה עתה, נראה שאילון מאסק יכול לנשום לרווחה.