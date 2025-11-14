הישראלים הצביעו במקלדת: 85% לא בעד מתן חנינה לנתניהו

השיח סביב חנינת נתניהו ברשתות: מחקר של חברת Scooper המנטרת ומנתחת סנטימנט גולשים ברשתות החברתיות, בשיתוף פעולה מיוחד לאתר i24NEWS, הראה כי הדיון ברשתות סביב האפשרות לחנינת ראש הממשלה בנימין נתניהו כלל כ-21 אלף אזכורים והגיע לכ-340 אלף מעורבויות. ההתפלגות מראה רוב מובהק המתנגד לחנינה, לצד שתי קבוצות קטנות יותר: תומכים, ומתנגדים מסיבה הפוכה - שמבחינתם ההליך חייב להסתיים בזיכוי ואף בהעמדת גורמים בפרקליטות לדין.

על רקע האיגרת שקיבל נשיא המדינה יצחק הרצוג מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוקדם יותר השבוע, הקורא לו לשקול מתן חנינה לנתניהו, הנושא צף ברשת וכאמור קיבל התייחסות בהיקף רחב מאוד.

התפלגות העמדות

15% היו בעד מתן חנינה לראש הממשלה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו כך: "כתבי האישום התפורים והבזויים כנגד ראש הממשלה נתניהו, הפכו ממזמן לכתב אישום נגד הפרקליטות, שקלונה ופשעיה נחשפים במשפט מדי יום".

עוד הוסיף ופנה בן גביר להרצוג: "חנינה במקרה הזה, היא הדבר הנכון והדחוף לעשות. הנשיא הרצוג, תקשיב לנשיא טראמפ!".

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן פרסמה גם היא פוסט בחשבון ה-X שלה, בו כתבה "חנינה עכשיו!", והוסיפה את צילום האיגרת של טראמפ.

יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך בדה תמלול תגובות של "השמאל והתקשורת", לדבריו, לאמירות של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, ולאמירות של הנשיא טראמפ - בהן הציג את אופי התגובות כאבסורד, והדגיש כי אין בהן אלא הטייה לצד מסוים של המפה הפוליטית ממנה הגיע הדובר, ללא קשר הכרחי לתוכן.

זאת ועוד - לא רק פוליטיקאים וסביבתם חוו דעתם. גם אזרחים רבים מן השורה וידוענים הוסיפו לדיון וטענו כך או אחרת שמדובר בתיקים תפורים ותו לא.

20% היו "לא בעד"

דווקא מתוך הסיבה ההפוכה: האמונה כאמור שההליך צריך להסתיים בזיכוי ואף בהרשעת גורמים בפרקליטות. הטיעון המרכזי הוא שחנינה מרוקנת את המאבק המשפטי ממשמעות, ולכן יש להשלים את ההליך עד לזיכוי מלא ואף פעולות נגדיות.

ד"ר יעקב בן-שמש, מומחה למשפט ציבורי, כתב בחשבון ה-X שלו כי "משפט נתניהו צריך להסתיים בזיכוי, התנצלות ופיצוי כספי".

"לאחר מכן", הוסיף, "צריך לחקור כיצד בוזבזו מיליונים מכספי הציבור על חקירה רשלנית כל-כך במקרה הטוב ועבריינית במקרה הסביר יותר, שהסתיימה בכתב אישום רשלני כל כל עם ראיות רעועות כל כך, כיצד הגענו למצב שבו ימים ארוכים מסדר יומו העמוס של נתניהו בתקופה הרת הגורל בה אנו נמצאים מוקדשים לעיסוק בשטויות והבלים".

65% הנותרים - נגד חנינה

ההתנגדות מתבססת על תפיסות של אחריות אישית, תקינות שלטונית, והצורך בהמשך ההליך המשפטי ללא קיצורי דרך.

השר לשעבר חיים רמון כתב בחשבון ה-X שלו כי בקשת החנינה של טראמפ עבור נתניהו לא ראויה ולא מועילה לנתניהו. "בישראל מי שרוצה חנינה צריך לבקש אותה בעצמו. יש נוהל, ואי אפשר לעקוף אותו, גם אם זה האיש החזק בעולם", כתב רמון.

עורך הדין והאקטיביסט שחר בן מאיר כתב בחריפות בחשבון ה-X שלו: "לא סתם העבריין הפושע לוחץ על טראמפ שיבקש חנינה עבורו, שכן החקירה הנגדית קוברת אותו ומציפה את השקרים שלו בעל משפט כמעט"

