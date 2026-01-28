מומחים מזהירים: האקרים מנסים להתחזות לפיקוד העורף | כך תפעלו

קיבלתם הודעת וואסטאפ מפיקוד העורף? אל תילחצו: מערך הסייבר הלאומי פרסם הערב (רביעי) אזהרה מפני הודעת התחזות לפיקוד העורף שמופצת בשעות האחרונות בוואטסאפ. ההודעה - שהגיעה לישראלים רבים - נשלחת בשפות שונות, עושה שימוש בלשון מאיימת, ובחלק מהמקרים מופיעה עם תמונת פרופיל המתחזה לגורם רשמי - כולל תמונה של פיקוד העורף.

במערך הדגישו כי לא מדובר בהודעה מגורם רשמי או ביטחוני וכי פיקוד העורף לא יפנה באופן זה לאזרחים. למעשה, מדובר בהודעה שכל מטרתה היא איסוף מידע ויצירת לחץ פסיכולוגי על הנמען. לצד זאת - אין אין אינדיקציה לפריצה למכשיר או לגישה למידע אישי.

מה עושים אם קיבלתם את ההודעה?

- לא מגיבים

- לא מוסרים פרטים

- חוסמים ומדווחים בכפתור הדיווח שבוואטסאפ

- צורכים מידע רק ממקורות רשמיים

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה האקרים מתחזים לפיקוד העורף, כאשר בספטמבר 2024 נשלחו על ידי איראן וחיזבאללה מסרונים מתחזים. אז דובר כחמישה מיליון הודעות SMS בשלושה נוסחי הודעות, המהווים ניסיון זול ולא מתוחכם לעורר בהלה בציבור. ההודעות הכילו קישורים שהוסרו והפכו לא פעילים תוך זמן קצר.

במערך הסייבר הלאומי ציינו כי במוקד המערך 119 התקבלו כ-500 דיווחים בנושא. מהבדיקות הראשוניות של המערך ומשרד התקשורת עלה כי ההפצה נעשתה באמצעות פריצה ללקוח לגיטימי של אחת מהחברות המעניקה שירות הפצת מסרונים מסחרי שבאמצעותו שלחו את ההודעות.