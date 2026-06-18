כמעט 13 שנים אחרי שיצא המשחק האחרון: חברת "רוקסטאר גיימס" הטילה פצצה והכריזה היום (חמישי) באופן רשמי על התאריך שבו יוכלו מעריצי המשחק המושבעים לרכוש את GTA VI בהזמנה מוקדמת. מדובר בבשורה משמעותית שמגיעה אחרי ציפייה מורטת עצבים ודחיות חוזרות ונשנות מצד החברה.

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על פי הודעת "רוקסטאר גיימס", ההזמנה המוקדמת תחל באופן רשמי ב-25 ביוני, והיא תתאפשר בחנויות הדיגיטליות הרשמיות וכן אצל קמעונאים נבחרים. בחנויות נערכים להסתערות חסרת תקדים של צרכנים שמעוניינים להיות הראשונים שיניחו את ידם על המשחק החדש.

כאמור, ההכרזה מגיעה כמעט 13 שנים לאחר צאתו של המשחק הקודם בסדרה, GTA V, שהפך מאז לאחד ממשחקי הווידאו הרווחיים ביותר בהיסטוריית הגיימינג. יש לציין כי מאז שיצא המשחק האחרון בשנת 2013 עולם הגיימינג השתנה מקצה לקצה, אך הציפייה לפרק הבא בסדרה נותרה גבוהה מתמיד למרות הדחיות הרבות שחלו בתהליך הפיתוח המורכב.

בצל השינויים שחלו בעולם הגיימינג מאז GTA V עולות תהיות ביחס למחיר המשחק החדש, והתעלומה צפויה לבוא על פתרונה בשבוע הבא. יש לציין כי נכון לעכשיו אין שום צפי לשחרור של גרסת PC של המשחק החדש, והדבר עשוי להימשך זמן רב.