AI בצה"ל: הכירו את חטיבת הבינה המלאכותית החדשה

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי הקים שתי חטיבות חדשות תחת אגף התקשוב - שאחת מהן פועלת לקידום ה-Ai בצבא. חטיבת "הבינה המלאכותית", מבצעית-טכנולוגית ופועלת תחת המטכ"ל, יוזמת פלטפורמות, מערכות ויכולות מידע ובינה מלאכותית, המאפשרות קפיצה באפקטיביות המבצעית ומשרתיו באמצעות טנכולוגיה חדשה, פיתוח אנשים ושיטה ותרבות.

במלחמה נוצרו והוגדרו פתרונות המביאים להנגשת כלל המידע בזמן אמת לקצה המבצעי. בימים אלו, מפתח צה"ל, באמצעות בינה מלאכותית, מערכת שתוכל לתמלל את רשת הקשר בזמן אמת תוך שניות בודדות. מערכת זו צפויה להשפיע על ייעול ניהול ותפעול הקרב.

בנוסף, מפתח צה"ל מערכת זימון וניהול כוח אדם, ובתוכם משרתי המילואים, בצורה יותר אפקטיבית המאפשרת צמצום פערים והגברת זמינות הכוחות. הצבא מפתח בנוסף יכולות המאפשרות סגירות מעגלי אש באופן מהיר תוך שימוש מקביל של עשרות אלפי משתמשים. כאמור, כלל יכולות אלו יופעלו באמצעות בינה מלאכותית - חטיבה שתופעל כולה מאנשי מילואים.