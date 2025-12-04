AI, עומר אדם ויאיר נתניהו במיאמי: גוגל מסכמת את 2025

גוגל פרסמה היום (חמישי) את "Year in Search 2025", סיכום השנה השנתי החושף את מונחי החיפוש הטרנדיים ביותר בישראל. הרשימות משקפות שנה, שנעה בין האירועים הביטחוניים הקשים, ובראשם שובם המיוחל של מרבית החטופים והמערכה מול איראן, לבין פריצות טכנולוגיות, סערות פוליטיות ותופעות רשת שסחפו את המדינה.

חדשות, פוליטיקה ואנשים

לצד אירועי המלחמה, הכותרת הכלכלית של השנה היא ללא ספק האקזיט של חברת הסייבר Wiz, שכבשה את ראש רשימת החיפושים בחדשות. באופן מפתיע, תופעות ויראליות כמו בובת לבובו ומשחק החברה אליאס התברגו במקומות השני והשלישי, כשהם עוקפים אירועים כמו ליקוי הירח והחום הקיצוני. במישור הפוליטי-מדיני, הרמטכ"ל אייל זמיר עמד בראש החיפושים, ואחריו המערכה מול האיראנים ופרשת הפצ"רית.

ברשימת הישראלים הבולטים של השנה מככבים לין פאר ומושיקו מור, שנחקרו בפרשות שונות, ואחריהם נציגת האירוויזיון יובל רפאל ואושיית האוכל דניאל עמית. הרשימה כוללת גם ייצוג מרגש לחטופים ששבו הביתה, ובהם ארבל יהוד, לירי אלבג ואבינתן אור.

לצד השמחה על שובם, השנה נפרדנו מדמויות מוכרות ואהובות. בראש רשימת "הלכו לעולמם" נמצאים השחקנים אלון אבוטבול, זאב רווח ורמי הויברגר ז"ל. גם הכדורגלן גדי קינדה, שנפטר ממחלת הסרטן, והפעיל החברתי צ'ארלי קירק שנרצח בארה"ב, עוררו חיפושים רבים.

למה הישראלים שואלים למה?

הישראלים פנו לגוגל עם שאלות של "למה?" כמו "למה האיראנים יורים בלילה?" ו"למה הפצ"רית הדליפה את הסרטון?", לצד שאלות פוליטיות אישיות יותר כמו "למה יאיר נתניהו במיאמי?" ו"למה אבא של עמית סגל ישב בכלא?". בעולמות הבידור והרכילות, בלטו השאלות "למה עומר אדם ויעל שלביה נפרדו?" ו"למה שחר חסון עזב את ארץ נהדרת?"

בידור, תרבות ומהפכת ה-AI

השיר המחופש ביותר הוא "מלכת הדור" של עומר אדם, ואילו פודקאסט השנה הוא "סויסה+1" של ערן סויסה. מהפכת הבינה המלאכותית שלטה באופן כמעט מוחלט ברשימת החיפושים הטכנולוגיים, עם תשעה מתוך עשרת המקומות הראשונים. ChatGPT מוביל, ואחריו כלי ה-AI של גוגל, Gemini ו-NotebookLM. אייפון 17 הוא המוצר היחיד ברשימה שאינו מבוסס AI.

דור ה-Z ממשיך להשפיע על הטרנדים, כשהפעם טרנד תמונות האנימה כבש את המקום הראשון ברשימות הסושיאל. בקולינריה, מסעדת השנה היא "אסתר המלכה" של אדל בספלוב, והמתכון הטרנדי של השנה הוא שוקולד דובאי, לצד עוגת השוקולד של דניאל עמית.