השיבה לאוזניות חוט: מה החזיר את דור ה-Z עשור אחורה?

הפעם זו לא פשרה, אלא בחירה. שנים אחרי שכבר היה נראה שהבלוטוס יצא מחיינו, יותר ויותר צעירים בוחרים לנטוש את האוזניות האלחוטיות ומחזירים דווקא את האוזניות המסורבלות עם החוט.

מה שהתחיל כפחד מקרינה הפך תוך חודשים לקוד אופנתי, ואוזניות החוט הפכו לתכשיט של ממש. חלק מהסלבס בחו"ל כבר אימצו את זה, והטיקטוק מוצף בסרטונים שמחזקים את הלוק החדש.

