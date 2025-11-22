AI בשירות הרומנטיקה: כך שינה הצ'אט את כללי הדייטינג

לפני שלוש שנים נכנס לחיינו Chat GPT, ושינה את כל מה שאנחנו מכירים, מהרגלי הצריכה שלנו ועד לכללי הדייטים ואפליקציות ההיכרויות. הצ'אט הפך מחלום דימיוני לסוג של חבר שחלקנו לא זזים בלי שנותן את ברכתו. אז האם הבינה המלאכותית באמת מאיימת על הבינה האנושית?

ומה קרה לנו מאז שהצ'אט נכנס לחיינו הרומנטיים, ומה אנחנו עלולים לאבד בדרך למציאת האחד/האחת? כתבתנו נעמה גבע יצאה לבדוק.

