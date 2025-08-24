מתחת למים: הצוללת הזעירה שמגלה את העולם במעמקי הים

מומלצים -

מול חופי חיפה יצא לדרך ניסוי חסר תקדים: רחפנים חכמים, סירות אוטונומיות וצוללת זעירה בשם "אליס" - כולם נפגשו בניסוי ימי מורכב ומרתק במיוחד. בין גלים גבוהים לאתגרים טכניים, כתב i24NEWS, אורי שפירא, הפליג ללב ים עם הצוות וגילה איך נראה העתיד של המחקר של השטח המרכיב 70 אחוזים מכדור הארץ.

הצוללת הקטנה והבלתי מאוישת, הזוכה לשם "אליס", אולי כמחווה לספר הילדים המפורסם של לואיס קרול, מה שבטוח - מצפה לה מסע מתחת לים בארץ הפלאות.

