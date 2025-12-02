בעקבות הצמיחה הגבוהה של הגרסה האחרונה של Gemini 3, פלטפורמת הבינה המלאכותית של גוגל - OpenAI מאוימת. בתוך כך, מנכ"ל החברה סם אלטמן הודיע היום (שלישי) על "קוד אדום" בחברה והורה לעובדים "לעזוב הכול ולתקן את ChatGPT". המשמעות הצפויה למשתמשים: תשובות אמינות יותר, מהירות יותר ואישיות יותר.

אלטמן הודיע במזכר פנימי בחברה על מצב החירום כאמור, ברמת הדחיפות הגבוהה ביותר. על רקע ההודעה: Gemini 3 של גוגל עקף את OpenAI במדדים מרכזיים בחודש שעבר, בעוד Anthropic ממשיכה לגנוב לקוחות ארגוניים.

עם למעלה מ-800 מיליון משתמשים שבועיים, המסר של אלטמן כאמור היה חד-משמעי: ה"צ'אט" שהוביל את מהפכת הבינה המלאכותית נלחם עכשיו כדי להישאר בראש. המזכר הציג סדרי עדיפויות ברורים כאמור - מהירות גבוהה יותר, אמינות חזקה יותר, פרסונליזציה משופרת ויכולת לענות על טווח רחב יותר של שאלות. בנוסף לפרסומות שיידחקו הצידה, למרות השיפור הצפוי בעקבות המהלך כאמור, פיצ'רים מסוימים כגון סוכני AI לקניות ולבריאות, ועוזר אישי בשם "ChatGPT Pulse" יושהו ללא הגבלת זמן.

התזמון אינו מקרי כאמור. Gemini 3 של גוגל, ששוחרר באמצע נובמבר, טיפס לראש דירוג LMArena עם ציון היסטורי של 1501 - הראשון שחצה את רף ה-1500. גם המעורבות עלתה, והמשתמשים החודשיים הפעילים של Gemini זינקו מ-450 מיליון ביולי האחרון ל-650 מיליון באוקטובר - עם יותר זמן שימוש בכל סשן.

בינתיים, OpenAI עדיין לא רווחית ותלויה בהון, ולכן שימור משתמשים הוא קריטי עבורה, ולכן אנליסטים רואים בצעד האמור מהלך הגנתי.