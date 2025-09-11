מאסק איבד את תואר "האדם העשיר בעולם" - וקיבל אותו בחזרה

מומלצים -

אילון מאסק איבד אתמול (רביעי) לזמן קצר את תואר "האדם העשיר בעולם" ללארי אליסון, מייסד חברת התוכנה "אורקל" בעקבות זינוק אדיר במניית החברה - ואז קיבל אותו בחזרה.

עושרו של לארי אליסון זינק אתמול ב-89 מיליארד דולר והגיע ל־383.2 מיליארד דולר, לאחר שחברת אורקל, אותה ייסד, דיווחה על ביקוש עצום לקיבולת מרכזי הנתונים שלה מצד לקוחות. מניית החברה זינקה בעד 43% במהלך יום המסחר, ולבסוף ננעלה בעלייה מרשימה של כ־36% - העלייה היומית החדה ביותר של המניה מאז 1992.

עם זאת, נכון לנעילת יום המסחר אתמול, שוויו הנקי של אילון מאסק עמד על 384.2 מיליארד דולר - גבוה במיליארד דולר מזה של אליסון. על פי "בלומברג", הקפיצה בעושרו של אליסון נרשמה כעלייה היומית הגדולה ביותר שנמדדה אי פעם במדד.

הפריחה הנוכחית בטכנולוגיות הבינה המלאכותית הפכה את "אורקל" לשחקנית מרכזית בתחום, בדומה ל"אנבידיה", שהפכה לחברה בעלת השווי הגבוה בעולם עם למעלה מ-4 טריליון דולר. גם "מיקרוסופט" הצטרפה לרגע קצר למועדון היוקרתי וחצתה את רף 4 טריליון הדולר.

כיום, שמונה החברות הגדולות ביותר במדד S&P 500 הן חברות טכנולוגיה - כולן עם תרומה ישירה או עקיפה לעיצוב עתיד הנשען על בינה מלאכותית.