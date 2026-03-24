50 ארגונים וחברות בישראל ספגו "השמדה דיגיטלית" ומאגרי המידע שלהם נמחקו לחלוטין מתחילת מבצע "שאגת הארי", כך חשף היום (שלישי) ראש מערך הסייבר הלאומי, יוסי כראדי. מדובר בזינוק דרמטי בהיקף הנזק ביחס לתקופות קודמות, כאשר לשם השוואה, בכל המחצית השנייה של שנת 2025 נרשמו 20 מקרים דומים בלבד.

כראדי אישר באופן רשמי כי איראן היא שעמדה מאחורי הפריצה לשלטי רכבת ישראל לפני כשבועיים, אירוע שעורר בהלה בקרב נוסעים.

המלחמה על הדאטה: 18% מהמותקפים הושבתו

לפי נתוני מערך הסייבר שנחשפים כעת, כ-20 קבוצות תקיפה המופעלות על ידי איראן וחיזבאללה מנהלות מערכה רציפה נגד המשק הישראלי. בשלושת השבועות האחרונים זוהו 50 מתקפות מסוג CNA (Computer Network Attack) – תקיפות שנועדו להרוס או לשבש תשתיות באופן פיזי ודיגיטלי. ב-18% מהאירועים המדווחים נרשמה השבתה מוחלטת של פעילות הארגון.

התוקפים מתמקדים כעת בשאיבת מידע מאסיבית מחברות הנדסה ותשתיות אזרחיות, מוסדות אקדמיים ומצלמות אבטחה במרחב הציבורי. במערך הסייבר מזהים מגמה מסוכנת של "סגירת מעגל" מודיעינית: האקרים אוספים פרטים על בני משפחותיהם של אנשי כוחות הביטחון כדי לייצר פח"ע (פעילות חבלנית עוינת) ממוקדת.

מחדל הסיסמאות והפריצה לרכבת

כראדי התייחס למתקפת הלוחמה הפסיכולוגית בתחנות הרכבת, שבה הופיעו כיתובים הקוראים לנוסעים לברוח למקלטים. "איראן אחראית למתקפה הזו", קבע.

בנוסף, נחשף כי זוהו כ-50 ניסיונות איראניים להשתלט על מצלמות במרחב הציבורי, חלקם אירועים שעדיין מטופלים בימים אלה. "יש לאויב הצלחות, והן קורות בגלל רמת הגנה נמוכה וסיסמאות חלשות", הבהיר ראש המערך.

מאז תחילת הלחימה התקבלו במוקד 119 של מערך הסייבר 4,019 פניות, כמחציתן בנושא הנדסה חברתית (פישינג). עם זאת, ההערכה היא כי המספרים האמיתיים גבוהים לפחות פי שניים, שכן ארגונים רבים נמנעים מדיווח.

ההסלמה הנוכחית מגיעה לאחר תקופת רגיעה יחסית מאז מבצע "עם כלביא" ביוני האחרון. היסטורית, זירת הסייבר הישראלית מתחממת דווקא בעתות לחימה קרקעית, ככלי להפעלת לחץ פסיכולוגי על העורף. המונח "השמדה דיגיטלית" מתייחס למחיקת שרתים וגיבויים באופן שמקשה על הארגון לחזור לתפקוד ללא תשתית חדשה.

"אני לא ישן בלילה כי האיראנים מחפשים תמונת ניצחון", סיכם כראדי. "גם אם הלחימה בחזית תסתיים, בעולם הסייבר אין הפסקת אש. ראינו בעבר שביום שאחרי הפסקת האש, כמות התקיפות הוכפלה".