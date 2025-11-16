מדברים עם המתים: האפליקציה החדשה - והסערה שעוררה

אפליקציית 2wai מאפשרת לדמות שיחה עם אנשים שנפטרו בעזרת בינה מלאכותית • הקמפיין שמלווה את האפליקציה עורר סערה בעקבות הנזק הפסיכולוגי שעלול להיווצר מהשימוש בה • נוי בן ארצי עם הפרטים