מדברים עם המתים: האפליקציה החדשה - והסערה שעוררה
אפליקציית 2wai מאפשרת לדמות שיחה עם אנשים שנפטרו בעזרת בינה מלאכותית • הקמפיין שמלווה את האפליקציה עורר סערה בעקבות הנזק הפסיכולוגי שעלול להיווצר מהשימוש בה • נוי בן ארצי עם הפרטים
נוי בן ארציכתבת חינוך
1 דקות קריאה
עולם ההנצחה נכנס לעידן חדש: אפליקציה חדשה מאפשרת "להחיות" באמצעות בינה מלאכותית אנשים שנפטרו. הפלטפורמה גרמה לסערה עולמית בעקבות הקמפיין ששיתף מייסד האפליקציה - אישה בהיריון משוחחת עם אימה המנוחה בעזרת שחזור של בינה מלאכותית. המהלך עורר ביקורת וזעזוע סביב הקצנת השימוש בקידמה והנזק שעלול להיווצר מכך.
