אזהרת סייבר: הודעות SMS שמתחזות לפיקוד העורף מופצות לציבור

מערך הסייבר הלאומי מזהיר: הודעות SMS מזויפות עם קישורים זדוניים מופצות בשעות האחרונות, המתחזות להודעות רשמיות של פיקוד העורף • קוראים - לא ללחוץ, לא למסור פרטים ולהוריד אפליקציות רק מהחנויות הרשמיות

ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון