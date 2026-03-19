אזהרת סייבר: הודעות SMS שמתחזות לפיקוד העורף מופצות לציבור
מערך הסייבר הלאומי מזהיר: הודעות SMS מזויפות עם קישורים זדוניים מופצות בשעות האחרונות, המתחזות להודעות רשמיות של פיקוד העורף • קוראים - לא ללחוץ, לא למסור פרטים ולהוריד אפליקציות רק מהחנויות הרשמיות
מערך הסייבר הלאומי מזהיר היום (חמישי) כי בשעות האחרונות מופצת מתקפת "פישינג" רחבה במסרונים, המתחזים להודעות רשמיות של פיקוד העורף.
ההודעות כוללות קישורים זדוניים המציעים להוריד אפליקציה לכאורה "לשהייה במקלטים" - אך בפועל מדובר בניסיון לגנוב מידע אישי, פרטי הזדהות ואף לגרום נזק למכשיר.
במערך הסייבר מדגישים כי פיקוד העורף אינו שולח קישורים להורדת אפליקציות באמצעות SMS, וקוראים לציבור לנהוג בזהירות.
הנחיות מרכזיות לציבור: לא ללחוץ על קישורים חשודים, לא למסור פרטים אישיים, להוריד אפליקציות רק מחנויות רשמיות ולהסתמך על מידע מגורמים רשמיים בלבד.
במערכת הביטחון מזהירים כי ניסיונות הונאה מסוג זה מתגברים במיוחד בתקופות חירום, ומבקשים מהציבור לגלות ערנות.