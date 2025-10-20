אחרי 7 מחזורים: מכבי חיפה פיטרה את המאמן דייגו פלורס

הפעם זה היה מהר מהצפוי. מכבי חיפה הודיעה הבוקר (שני) על פיטוריו של המאמן הארגנטינאי דייגו פלורס, שאיבד את משרתו כבר אחרי שבעה מחזורים בלבד בליגת העל. כזכור, בשבת האחרונה, הירוקים איבדו יתרון כפול והפסידו בסמי עופר 3:2 למכבי נתניה, דבר שהכריע סופית את הכף לחובתו של פלורס.

יצוין כי הארגנטינאי מצטרף לדושאן אוהרין, אלכסנדר סטנוייביץ', רנה מולנסטיין ופרד רוטן, ארבעת המאמנים הזרים שקיבלו הזדמנות במכבי חיפה אך לא הצליחו לסיים עונה בודדת על הקווים.

ממכבי חיפה נמסר: "מועדון כדורגל מכבי חיפה מודיע על סיום דרכו של מאמן הקבוצה, דייגו פלורס, ושני עוזריו, רובן רודריגז ולוצ'יאנו טאיילר. ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של עבודת המאמן ועוזריו בחודשים האחרונים, ובשל הערכת הנהלת המועדון כי היכולת והנראות של הקבוצה על כר הדשא, אינן משקפות את ה-DNA ואת השאיפות המקצועיות של מכבי חיפה.

המועדון מבקש להודות לדייגו פלורס ולעוזריו על תקופתם במועדון, מלא הערכה על הגעתם לישראל בעיצומה של מלחמה ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם המקצועית".