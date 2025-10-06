בשל איומים: קבוצת האופניים הבינלאומית תסיר את השם "ישראל"

דרמה בעולם הרכיבה: קבוצת האופניים "ישראל פרמייר טק" הודיעה היום (שני) כי תסיר את השם "ישראל" משמה בעקבות גל מחאות פרו־פלסטיניות אלימות שאירעו במירוצים האחרונים ברחבי אירופה. במקביל, הבעלים סילבן אדמס הודיע כי הוא מסיים את מעורבותו הפעילה בניהול הקבוצה.

בהודעה שפרסמה הקבוצה נמסר כי מדובר בצעד קשה אך הכרחי, שנועד "להבטיח את ביטחונם של רוכבי הקבוצה ואנשי הצוות". לדבריהם, בשבועות האחרונים גברו מקרי ההטרדה והאיומים כלפי הרוכבים במהלך תחרויות, עד לרמה של סכנת חיים.

"למרות מאמצים כבירים מצד ראשי הקבוצה להגן על רוכביה ולעמוד על זכותם להתחרות בביטחון, התברר כי בנסיבות הנוכחיות אין דרך להבטיח זאת עוד", נמסר. "לאחר התייעצויות והתחבטויות רבות, הוחלט כי אין מנוס מביצוע שינוי בשם ובזהות הקבוצה כדי לשמור על ביטחון הרוכבים ולהבטיח את המשך קיומה".

בהנהלה הדגישו כי הקבוצה תישאר בינלאומית, וכי הרוכבים הישראלים ימשיכו להיות חלק ממנה ולקבל את מלוא התמיכה וההזדמנויות להתפתח בזירה העולמית.

אדמס, שהקים את הקבוצה לפני כעשור והיה מזוהה עימה כ"שגריר של ישראל בעולם", מסר כי אינו יכול להמשיך לקחת חלק פעיל בקבוצה שאינה נושאת עוד את שמה של המדינה.

"כישראלי וכציוני אני מתקשה להשלים עם הצורך הזה, אך זהו צעד שנועד לשמור על ביטחון הרוכבים", אמר. "אני מקווה שהנסיבות ישתנו והקבוצה תשוב בעתיד לשאת בגאווה את השם 'ישראל'."

הקבוצה, שנוסדה בשנת 2014 תחת השם Cycling Academy, הייתה הראשונה שהציבה רוכבים ישראלים בבמות הבינלאומיות הגבוהות ביותר, כולל הטור דה פראנס, והפכה לסמל של הצלחה ספורטיבית ישראלית מעבר לים.

כעת, עם עזיבתו של אדמס והשינוי הצפוי במיתוג, היא עומדת בפני אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בתולדותיה - אולי גם הרגישים ביותר.