דייויד פדרמן, מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, הלך לעולמו

אבל בעולם הספורט: דייויד פדרמן, אחד מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, הלך הבוקר (ראשון) לעולמו בגיל 81.

ממועדון הכדורסל מכבי תל אביב נמסר: "מודיעים בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81. פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים".

"הוא ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם. הנהגתו ותרומתו האדירה למכבי תל אביב ולקהילת הספורט הישראלי תיזכר לעד. מועדון הכדורסל מכבי תל אביב משתתף בצערה הכבד של משפחת פדרמן ומביע תנחומים מעומק הלב, יהי זכרו ברוך".

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: "קיבלתי בצער עמוק את הבשורה המרה על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל.

דייויד היה איש חזון, עמוד תווך בספורט ובכלכלה הישראלית ואדם שתרם רבות להפיכת הכדורסל הישראלי לשם דבר בעולם. החותם שהשאיר על מכבי תל אביב ועל הספורט בישראל יישאר לעד. אנו שולחים תנחומים כנים למשפחת פדרמן ולכל בית מכבי. יהי זכרו ברוך".