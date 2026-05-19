הנגב הולך לרעוד הלילה: הפועל באר שבע היא אלופת המדינה החדשה של ישראל, בפעם השישית בהיסטוריה של המועדון. המחזור ה-35 של הפלייאוף העליון הסתיים היום (שלישי) בחגיגות אדומות, כאשר הדרומיים עשו את העבודה על הדשא עם ניצחון יוקרתי, וקיבלו את הבשורה הרשמית והסופית בזכות חלוקת נקודות במשחק המקביל של בית"ר ירושלים. עם פער של 4 נקודות בצמרת הטבלה כשנותרו 3 נקודות בלבד בקופה, צלחת האליפות חוזרת רשמית לבירת הנגב.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נדנדה של שערים בדרך אל התואר

המשחק באצטדיון הביתי מול מכבי תל אביב סיפק את כל הדרמה, הקצב והסערה שרק אפשר לבקש ממשחק אליפות היסטורי. כבר מהדקות הראשונות היה ברור שהמארחת באה לטרוף את הדשא, והמחצית הראשונה היתה מלאה בשערים.

דקה 18: איגור זלטאנוביץ' דייק פנימה, הקפיץ את היציעים באוויר והעלה את באר שבע ל-0:1 מהיר.

דקה 24: הצהובים מתל אביב לא נבהלו, ודור פרץ מצא את הרשת כדי לאזן ל-1:1 זמני.

דקה 28: חלפו ארבע דקות בלבד, וקינגס קאנגווה החזיר את היתרון לאדומים עם שער נהדר (1:2).

דקה 36: הקצב הרצחני נמשך, וקרווין אנדרדה קבע 2:2 מטורף, תוצאה שנשמרה עד לירידה להפסקת המחצית.

במחצית השנייה המשחק הפך למתוח, עצבני וטקטי בהרבה, אך רבע השעה האחרונה הייתה שייכת כולה לאלופה שבדרך. בדקה ה-77 היה זה זאהי אחמד שכבש את השער הכי קריטי שלו העונה והעלה ל-2:3. שלוש דקות בלבד לאחר מכן (דקה 80), הקפטן והמנהיג הבלתי מעורער מיגל ויטור נעץ את המסמר האחרון, קבע 2:4 ענק ונתן את האות הרשמי לחגיגות ביציעים.

המעידה הירושלמית

בזמן שבאר שבע עשתה את שלה על המגרש, העיניים והאוזניים של הצוות המקצועי והאוהדים היו נשואות למשחק המקביל, שם השנייה, בית"ר ירושלים, קיוותה לשמור על סיכוי במרוץ. אלא שהירושלמים הציגו משחק אנמי, נפרדו ב-0:0 מאכזב מאוד מהפועל פתח תקווה ואיבדו סופית את היכולת להשיג את המוליכה.

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "ברכות להפועל באר שבע על זכייה מרשימה בתואר אליפות שישי. מלוא המחמאות לבעלים אלונה ברקת, למאמן רן קוז׳וך, לשחקנים, לאנשי ונשות המועדון וכמובן לעשרות אלפי האוהדות והאוהדים שדוחפים את הקבוצה למצוינות מקצועית וחברתית. בתום מאבק ספורטיבי נפלא, מלוא המחמאות גם לסגנית בית״ר ירושלים על עונת כדורגל מותחת ואיכותית".