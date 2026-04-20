זיו אריה סיים הבוקר (שני) את תפקידו כמאמן הפועל ירושלים לאחר שבע עונות רצופות, במהלך שנועד לזעזע את המערכת ולהציל את הקבוצה מירידה לליגת המשנה.

ההחלטה הדרמטית התקבלה לאחר שאריה פנה מיוזמתו להנהלת המועדון וביקש להשתחרר מחוזהו לאור מצבה המקצועי המדרדר של הקבוצה. "המועדון נענה לבקשה בלב כבד, מתוך הבנה כי נדרש זעזוע בששת המחזורים שנותרו עד לתום העונה", כך נמסר בהודעת המועדון.

אריה עצמו הסביר את הצעד החריג בכך שטובת המועדון עומדת לנגד עיניו, ולדבריו הסיכויים של הקבוצה לשרוד בליגה גבוהים יותר תחת הנהגה מקצועית חדשה.

עזיבתו של אריה מסמנת את סיומה של הקדנציה הארוכה ביותר של מאמן בכדורגל המקצועני בישראל בעשור האחרון. במהלך שבע עונותיו בבירה, הוא הפך את הפועל ירושלים מקבוצה בליגה הלאומית לקבוצת צמרת לגיטימית בליגת העל, תוך שהוא רושם את ההישגים המקצועיים הטובים ביותר של המועדון מאז שנות השבעים. המאמן נודע בשיטות העבודה הקפדניות שלו ובקידום מאסיבי של שחקני בית צעירים שהפכו לעמודי התווך של הקבוצה.

במכתב פרידה שפרסם המאמן, הוא ציין כי למרות שהעזיבה נוגדת את אמונתו המקצועית, הוא פועל על פי צו מצפונו כדי להעניק לקבוצה את הסיכוי הטוב ביותר להישאר בליגה. הוא הדגיש כי הקבוצה עדיין תלויה בעצמה בטבלה והביע אמון מלא ביכולת של השחקנים לעמוד במשימה.

"עם הפרופורציה הנדרשת ליומיים שהמדינה שלנו עומדת להיכנס אליהם, ולשנתיים האחרונות שהיא עוברת בכלל, אני חייב לציין שזהו יום עצוב מאוד מאוד עבורי", מסר אריה. "לא ככה חלמתי שתסתיים התקופה הקסומה שלי בהפועל ירושלים. לעזוב 6 משחקים לפני הסוף נוגד את מי שאני ומה שאני מאמין בו. אבל המועדון מעל הכל, ולתחושתי הסיכויים להישאר בליגה טובים יותר בלעדי מאשר איתי.

"קיבלתי מהמועדון המון ואני מקווה שהצלחתי גם להחזיר קצת. מהרגע הראשון ועד האחרון פעלתי ביושר ועל פי צו מצפוני האישי והמקצועי למען הצלחת המועדון, וכך אני עושה גם עכשיו. הקבוצה במצב לא אידיאלי אולם עדיין תלויה בעצמה ואני מאמין שהשינוי הזה יביא לתפנית המיוחלת ויעזור להשיג את המטרה. אהיה אוהד המועדון עד סוף ימיי, ומי יודע, אולי עוד ניפגש", הוסיף.

נכון לרגע זה, טרם מונה מחליף קבוע, אך המועדון צפוי להודיע על זהות המאמן הבא בימים הקרובים כדי להתכונן למחזור הקרוב.