טלטלה במונדיאל: האיום האיראני בפרישה עשוי לחתוך את מחירי הכרטיסים

המלחמה באיראן צפויה להוביל לשינוי דרמטי בעלויות הכניסה למשחקי מונדיאל 2026, כך לפי ניתוח נתונים של פלטפורמת SeatPick, שהתפרסם היום (ראשון). לפי הניתוח, החלפת נבחרת איראן בנבחרת עיראק עשויה להוביל לירידה של עד 25% במחירי הכרטיסים למשחקים שייערכו בלוס אנג'לס ובסיאטל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

איראן כבר העפילה למונדיאל 2026, הטורניר הראשון עם 48 נבחרות וצפויה לשחק שלושה משחקים בשלב הבתים בארצות הברית ביוני, אך המשבר סביב השתתפותה החל עם פתיחת מבצע "שאגת הארי".

בשבוע שעבר שר הספורט האיראני, אחמד דוניאמלי, הודיע בטלוויזיה הממלכתית כי "בתנאים אלו, אין אפשרות להשתתף בטורניר". התאחדות הכדורגל האיראנית טרם פרסמה הודעה רשמית וסופית, שר הספורט הבהיר כי ביטחון השחקנים אינו מובטח על אדמת ארצות הברית.

המכשולים סביב השתתפות איראן במונדיאל נובעות מהגבלות תנועה כמו סגירת מרחבים אוויריים וביטולי טיסות במזרח התיכון, וקשיי ויזה ואי יכולת להנפיק אשרות כניסה לשחקנים ואנשי צוות בצל הלחימה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הצהרה מעוררת מחלוקת ברשתות החברתיות בה הטיל ספק בבטיחות הנבחרת האיראנית, אמירה שפורשה באיראן כמאיימת וכעילה נוספת לפרישה מהמונדיאל.

במקרה כזה, עיראק נחשבת למועמדת המרכזית להחליף את איראן. נבחרת עיראק נמצאת בפלייאוף הבין-יבשתי של מוקדמות המונדיאל, שייערך ב-31 במרץ במונטריי שבמקסיקו. לפי תקנון המונדיאל, לפיפ״א יש סמכות להחליף נבחרת שהעפילה לטורניר והחלטה בנושא צפויה להתקבל עד סוף החודש הנוכחי.

הזדמנות לאוהדים? המספרים שמאחורי המושבים

לפי נתוני SeatPick, נכון ל-11 במרץ, אלו מחירי המינימום (החל מ-) למשחקי איראן המתוכננים:

איראן – ניו זילנד (לוס אנג'לס): כ-724 ש"ח (ממוצע: 2,966 ש"ח).

בלגיה – איראן (לוס אנג'לס): כ-698 ש"ח (ממוצע: 3,056 ש"ח).

מצרים – איראן (סיאטל): כ-616 ש"ח (ממוצע: 2,761 ש"ח).

גיא קוגל, מייסד שותף של SeatPick, הסביר כי הקהילה האיראנית העצומה בלוס אנג'לס היא המנוע מאחורי המחירים הגבוהים. "אם עיראק תחליף את איראן, הביקוש המקומי יצנח משמעותית", אומר קוגל. "זה יכול להפוך את המשחקים להזדמנות נדירה עבור אוהדים לראות מונדיאל במחיר נגיש יותר בטורניר שמסתמן כיקר בהיסטוריה".

הפורמט של הבית לא צפוי להשתנות אם עיראק תיכנס במקומה של איראן, וגם התאריכים והאצטדיונים בלוס אנג’לס ובסיאטל יישארו זהים. מי שכבר מחזיק בכרטיסים יוכל להשתמש בהם ללא שינוי.

עם זאת, הביקוש העתידי עשוי להיפגע משמעותית בגלל הבדל בגודל הקהילות בארצות הברית. בארה״ב חיים כ-750 אלף עד יותר למעלה ממיליון אמריקאים ממוצא איראני, מתוכם כ-300–375 אלף מתגוררים באזור לוס אנג’לס. זאת בזמן שהקהילה העיראקית בארה"ב קטנה בהרבה ומוערכת בכ-155–400 אלף ורוב העיראקים-אמריקאים מתגוררים במישיגן ובאזור שיקגו, ולא בערי המשחקים.

לוס אנג’לס מארחת שניים משלושת המשחקים בבית G, ולכן הקהילה האיראנית המקומית הייתה צפויה ליצור ביקוש גבוה לכרטיסים. אם עיראק תחליף את איראן, הביקוש המקומי צפוי להיות נמוך יותר.

לפי SeatPick, המשמעות עשויה להתבטא בירידה של כ-10% עד 25% במחירי הכניסה ובהשפעה גדולה במיוחד על המחירים הממוצעים. עוד מוסיפים בחברה כי המשחק בו תשחק מצרים נגד איראן בסיאטל עשוי להיות הרגיש ביותר לשינוי בביקוש. פיפ״א צפויה להכריע בנושא עד סוף מרץ, והודעה רשמית עשויה להשפיע מידית גם על שוק הכרטיסים.

היסטורית, המקרה הקרוב ביותר לאירוע כזה התרחש ביורו 1992, אז הושעתה יוגוסלביה עקב המלחמה בבלקן עשרה ימים לפני פתיחת הטורניר. דנמרק, שהחליפה אותה ברגע האחרון, הדהימה את העולם וזכתה בגביע.

“באופן כללי, מדובר במונדיאל שמושך הרבה עניין סביב מחירי הכרטיסים, וכבר מתואר כמונדיאל היקר בהיסטוריה”, אומר גיא קוגל. “טרנד דומיננטי שאנחנו רואים הוא סביב משחקי הפתיחה של הנבחרות המארחות. כך למשל, מחיר הכניסה למשחק הראשון של מקסיקו נגד דרום אפריקה עומד כרגע על כ-2,300 דולר. חשוב לציין שמדובר במחיר מינימום לכרטיסים במקומות הפחות אטרקטיביים באצטדיון. גם למשחק הפתיחה של קנדה, שעדיין לא נקבעה בו היריבה, מחיר הכניסה עומד על קצת יותר מ-1,000 דולר, וכך גם למשחק של ארה״ב נגד פרגוואי”.

“מיקום האצטדיון משחק תפקיד משמעותי במחירים. ככל שהעיר מרכזית יותר, כך הביקוש והמחירים גבוהים יותר. לפי ההגרלה, אחד המשחקים המסקרנים שיכולים לקרות הוא ברבע הגמר בין מסי לרונאלדו במיאמי. אם ארגנטינה ופורטוגל יעפילו, זה עשוי להיות אחד המשחקים היקרים בהיסטוריה”, סיכם קוגל.